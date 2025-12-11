बीकानेर पुलिस ने किया 70 लाख की चोरी का खुलासा, अपराधी सूर्या गिरफ्तार

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर शहर में हुई 70 लाख की चोरी की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. लंबे समय से पुलिस की निगाह में चल रहा यह मामला आज खुलासा होने के बाद एक बार फिर चर्चा में है.

ASP सिटी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, जहां शहर के कोचरों के चौक में हुई इस बड़ी चोरी ने आमजन को हिलाकर रख दिया था. वारदात के बाद पुलिस की कई टीमों को अलर्ट किया गया और तफ्तीश का दायरा लगातार बढ़ाया गया.

ASP राठौड़ के मुताबिक, पुलिस ने गांव-गांव जाकर संभावित आरोपियों की तलाश की लेकिन सीसीटीवी फुटेज से भी कोई खास सुराग नहीं मिल पाया. ऐसे में जांच टीम ने इलाके के आदतन अपराधियों पर फोकस किया और इसी दिशा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली.

पुलिस ने नोखा निवासी सूर्या को गिरफ्तार किया है, जो पहले भी कई वारदातों में शामिल रहा है. पूछताछ में आरोपी ने चोरी कबूल कर ली और उसकी निशानदेही पर करीब 50 लाख के आभूषण एवं नकदी बरामद कर ली गई है.

टीम को शक है कि आरोपी ने अन्य स्थानों पर भी वारदातें की होंगी और आगे की पूछताछ में कई और खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है. इस कार्रवाई में CO सिटी अनुज डाल और कोलवाली थानाधिकारी सविता डाल की टीम ने अहम भूमिका निभाई.

पूरी टीम लगातार पिछले कई दिनों से इलाके में दबिश दे रही थी और आखिरकार प्रयास सफल रहे ASP सिटी राठौड़ ने बताया कि इस मामले में हमारी टीम ने गांव-गांव जाकर तफ्तीश की आरोपी की पहचान सीसीटीवी से नहीं हो पाई. ऐसे में हमने आदतन अपराधियों की तलाश शुरू की और इसी क्रम में हमें बड़ी कामयाबी मिली. आगे की पूछताछ में और भी कई वारदातों के खुलासे की संभावना है.

