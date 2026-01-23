Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बीकानेर पुलिस का बड़ा खुलासा, 40 लाख के 170 मोबाइल किए बरामद, पढ़ें पूरी खबर

Rajasthan Police: बीकानेर पुलिस ने 40 लाख रुपये की कीमत के 170 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे हैं. एसपी कावेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में साइबर टीम ने तकनीकी सर्विलांस के जरिए यह सफलता हासिल की, जिसकी शहर भर में प्रशंसा हो रही है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Rounak vyas
Published: Jan 23, 2026, 03:19 PM IST | Updated: Jan 23, 2026, 03:19 PM IST

Trending Photos

रईसजादों को फंसाने के लिए बनाई गंदी वेबसाइट, टिंडर हनीट्रैप से सूटकेस मर्डर तक, पढ़ें हत्यारन प्रिया सेठ की कहानी
8 Photos
pali news

रईसजादों को फंसाने के लिए बनाई गंदी वेबसाइट, टिंडर हनीट्रैप से सूटकेस मर्डर तक, पढ़ें हत्यारन प्रिया सेठ की कहानी

Winter Destination: जयपुर से सिर्फ 8 घंटे की ड्राइव पर बर्फबारी का जादू, 24-25-26 जनवरी पर लॉन्ग वीकेंड के लिए बेस्ट और मजेदार है ये डेस्टिनेशन
8 Photos
snow

Winter Destination: जयपुर से सिर्फ 8 घंटे की ड्राइव पर बर्फबारी का जादू, 24-25-26 जनवरी पर लॉन्ग वीकेंड के लिए बेस्ट और मजेदार है ये डेस्टिनेशन

सावधान! नेशनल हाइवे के 75 मीटर में आपका घर या दुकान? राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला देगा बड़ा झटका!
6 Photos
Jodhpur news

सावधान! नेशनल हाइवे के 75 मीटर में आपका घर या दुकान? राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला देगा बड़ा झटका!

हत्यारे हनुमान प्रसाद के दिल में लिखा हत्यारन प्रिया सेठ का नाम, आज बजेगी शहनाई, जेल में रिलीज हुई थी लव स्टोरी
6 Photos
crime news

हत्यारे हनुमान प्रसाद के दिल में लिखा हत्यारन प्रिया सेठ का नाम, आज बजेगी शहनाई, जेल में रिलीज हुई थी लव स्टोरी

बीकानेर पुलिस का बड़ा खुलासा, 40 लाख के 170 मोबाइल किए बरामद, पढ़ें पूरी खबर

Cyber Cell Bikaner: बीकानेर जिला पुलिस ने आमजन की संपत्ति सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने चोरी हुए और गुमशुदा 170 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. बरामद किए गए इन हैंडसेट्स की बाजार कीमत करीब 40 लाख रुपये आंकी गई है.

पीड़ितों के छलके आंसू
सदर थाना सभागार में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम के दौरान एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने मोबाइल मालिकों को बुलाकर उनके खोए हुए फोन सुपुर्द किए. महीनों से अपना फोन मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के चेहरे उस वक्त खिल उठे, जब उन्हें अपना कीमती डेटा और फोन वापस मिला. कई मोबाइल मालिकों ने भावुक होते हुए पुलिस की इस कार्यप्रणाली की सराहना की और कहा कि पुलिस के इस कदम से खाकी के प्रति विश्वास और बढ़ा है.

साइबर टीम की रही स्पेशल भूमिका
इस बड़ी सफलता के पीछे बीकानेर पुलिस की साइबर सेल की तकनीकी कुशलता और कड़ी मेहनत रही. साइबर टीम ने आईएमईआई (IMEI) नंबर और तकनीकी सर्विलांस के जरिए इन मोबाइलों को अलग-अलग राज्यों और जिलों से ट्रैक किया. एसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह ऑपरेशन एएसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़, सीओ अनुष्ठा कालिया और सीआई सदर सुरेंद्र पचार के नेतृत्व में टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

एसपी की अपील
एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मोबाइल गुम होना केवल आर्थिक नुकसान नहीं है, बल्कि यह प्राइवेसी के लिए भी खतरा हो सकता है.उन्होंने जनता से अपील की कि मोबाइल गुम होते ही तुरंत CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं और संबंधित थाने को सूचित करें. चोरी के मोबाइल खरीदना या इस्तेमाल करना भी अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए पुराने फोन खरीदते समय सावधानी बरतें. इस दौरान पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी दीपक यादव सहित साइबर टीम के सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने इस रिकवरी में दिन-रात एक कर दिया था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news