बीकानेर पुलिस का बड़ा खुलासा, 40 लाख के 170 मोबाइल किए बरामद, पढ़ें पूरी खबर

Rajasthan Police: बीकानेर पुलिस ने 40 लाख रुपये की कीमत के 170 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे हैं. एसपी कावेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में साइबर टीम ने तकनीकी सर्विलांस के जरिए यह सफलता हासिल की, जिसकी शहर भर में प्रशंसा हो रही है.
Cyber Cell Bikaner: बीकानेर जिला पुलिस ने आमजन की संपत्ति सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने चोरी हुए और गुमशुदा 170 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. बरामद किए गए इन हैंडसेट्स की बाजार कीमत करीब 40 लाख रुपये आंकी गई है.
पीड़ितों के छलके आंसू
सदर थाना सभागार में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम के दौरान एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने मोबाइल मालिकों को बुलाकर उनके खोए हुए फोन सुपुर्द किए. महीनों से अपना फोन मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के चेहरे उस वक्त खिल उठे, जब उन्हें अपना कीमती डेटा और फोन वापस मिला. कई मोबाइल मालिकों ने भावुक होते हुए पुलिस की इस कार्यप्रणाली की सराहना की और कहा कि पुलिस के इस कदम से खाकी के प्रति विश्वास और बढ़ा है.
साइबर टीम की रही स्पेशल भूमिका
इस बड़ी सफलता के पीछे बीकानेर पुलिस की साइबर सेल की तकनीकी कुशलता और कड़ी मेहनत रही. साइबर टीम ने आईएमईआई (IMEI) नंबर और तकनीकी सर्विलांस के जरिए इन मोबाइलों को अलग-अलग राज्यों और जिलों से ट्रैक किया. एसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह ऑपरेशन एएसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़, सीओ अनुष्ठा कालिया और सीआई सदर सुरेंद्र पचार के नेतृत्व में टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण है.
एसपी की अपील
एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मोबाइल गुम होना केवल आर्थिक नुकसान नहीं है, बल्कि यह प्राइवेसी के लिए भी खतरा हो सकता है.उन्होंने जनता से अपील की कि मोबाइल गुम होते ही तुरंत CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं और संबंधित थाने को सूचित करें. चोरी के मोबाइल खरीदना या इस्तेमाल करना भी अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए पुराने फोन खरीदते समय सावधानी बरतें. इस दौरान पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी दीपक यादव सहित साइबर टीम के सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने इस रिकवरी में दिन-रात एक कर दिया था.
