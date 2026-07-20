/महिला से छीना-झपटी समेत 3 मामलों का खुलासा, सोने के आभूषण और बाइक बरामद, कई आरोपी गिरफ्तार

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Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर पुलिस को सिटी सर्किल में बड़ी कामयाबी मिली है. नयाशहर और मुक्ताप्रसाद नगर थाना पुलिस ने तीन अलग-अलग वारदातों का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है. महिला से छीना-झपटी, चोरी और मोटरसाइकिल चोरी के मामलों में पुलिस ने नकदी, सोने के आभूषण, चोरी का सामान और बाइक भी बरामद की है.
तीन बड़ी वारदातों का खुलासा
बीकानेर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिटी सर्किल पुलिस ने तीन बड़ी वारदातों का सफल खुलासा किया है. एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन और आईजी ओमप्रकाश के अभियान के तहत नयाशहर एवं मुक्ताप्रसाद नगर थाना पुलिस ने अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया.
इन तीन मामलों में हुई बड़ी कार्रवाई
पहले मामले में महिला से छीना-झपटी करने वाले आरोपी को पकड़कर उसके कब्जे से 19 हजार 760 रुपये नकद, सोने की चेन, पेंडल और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई. दूसरे मामले में कान गणेश मंदिर क्षेत्र में हुई चोरी का महज 48 घंटे में खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया गया.
वहीं तीसरे मामले में मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई. यह पूरी कार्रवाई एएसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ और सीओ सिटी अनुज डाल के सुपरविजन में नयाशहर थाना प्रभारी सुरजीत कुमार तथा मुक्ताप्रसाद नगर थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह के नेतृत्व में की गई. पुलिस ने तीनों मामलों में आरोपियों से पूछताछ शुरू कर आगे की जांच जारी रखी है.
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