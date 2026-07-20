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महिला से छीना-झपटी समेत 3 मामलों का खुलासा, सोने के आभूषण और बाइक बरामद, कई आरोपी गिरफ्तार

Bikaner News: बीकानेर में सिटी सर्किल पुलिस ने तीन अलग-अलग वारदातों का खुलासा करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने महिला से छीना-झपटी, चोरी और मोटरसाइकिल चोरी के मामलों में कार्रवाई करते हुए नकदी, सोने के आभूषण, चोरी का सामान और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की है.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jul 20, 2026, 11:35 AM|Updated: Jul 20, 2026, 11:35 AM
महिला से छीना-झपटी समेत 3 मामलों का खुलासा, सोने के आभूषण और बाइक बरामद, कई आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Bikaner PoliceSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर पुलिस को सिटी सर्किल में बड़ी कामयाबी मिली है. नयाशहर और मुक्ताप्रसाद नगर थाना पुलिस ने तीन अलग-अलग वारदातों का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है. महिला से छीना-झपटी, चोरी और मोटरसाइकिल चोरी के मामलों में पुलिस ने नकदी, सोने के आभूषण, चोरी का सामान और बाइक भी बरामद की है.

तीन बड़ी वारदातों का खुलासा

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बीकानेर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिटी सर्किल पुलिस ने तीन बड़ी वारदातों का सफल खुलासा किया है. एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन और आईजी ओमप्रकाश के अभियान के तहत नयाशहर एवं मुक्ताप्रसाद नगर थाना पुलिस ने अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया.

इन तीन मामलों में हुई बड़ी कार्रवाई

पहले मामले में महिला से छीना-झपटी करने वाले आरोपी को पकड़कर उसके कब्जे से 19 हजार 760 रुपये नकद, सोने की चेन, पेंडल और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई. दूसरे मामले में कान गणेश मंदिर क्षेत्र में हुई चोरी का महज 48 घंटे में खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया गया.

वहीं तीसरे मामले में मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई. यह पूरी कार्रवाई एएसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ और सीओ सिटी अनुज डाल के सुपरविजन में नयाशहर थाना प्रभारी सुरजीत कुमार तथा मुक्ताप्रसाद नगर थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह के नेतृत्व में की गई. पुलिस ने तीनों मामलों में आरोपियों से पूछताछ शुरू कर आगे की जांच जारी रखी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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