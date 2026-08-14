/बीकानेर में जिला प्रमुख की कुर्सी पर महाभारत! डूडी बनाम मेघवाल की प्रतिष्ठा दांव पर

Bikaner News: पंचायत चुनावों की आहट के साथ ही बीकानेर की सियासत में जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस बार जिला प्रमुख का पद अनारक्षित महिला के लिए तय है, ऐसे में चुनावी समीकरणों के साथ-साथ राजनीतिक परिवारों की प्रतिष्ठा भी दांव पर मानी जा रही है. बीकानेर में जिला प्रमुख का पद लंबे समय से सिर्फ एक प्रशासनिक-सियासी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जिले की राजनीति में प्रभाव और संगठनात्मक पकड़ का बड़ा प्रतीक रहा है. यही वजह है कि इस बार भी निगाहें उन राजनीतिक परिवारों पर टिकी हैं, जिनका जिला प्रमुख की कुर्सी पर लंबे समय से प्रभाव रहा है.

बीकानेर की राजनीति में मेघवाल और डूडी परिवार दो ऐसे नाम हैं, जिनका जिला प्रमुख के चुनाव में प्रभाव किसी से छिपा नहीं है. दोनों परिवारों ने समय-समय पर अपने परिवार के सदस्य या अपने समर्थक को जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है. ऐसे में इस बार जब सीट अनारक्षित महिला के लिए है, तो मुकाबला केवल उम्मीदवारों के बीच नहीं, बल्कि राजनीतिक वर्चस्व और प्रतिष्ठा के बीच भी माना जा रहा है.

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डूडी परिवार का लंबा प्रभाव

बीकानेर जिला प्रमुख की राजनीति में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का नाम बेहद महत्वपूर्ण रहा है. साल 2000 से 2010 तक रामेश्वर डूडी जिला प्रमुख रहे. लगातार दस वर्षों तक इस पद पर रहने के बाद भी जिला परिषद की राजनीति में उनका प्रभाव खत्म नहीं हुआ. डूडी के बाद भी उनके समर्थक लगातार जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचते रहे.

यही वजह है कि डूडी परिवार का प्रभाव केवल उनके कार्यकाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके बाद भी जिला परिषद की राजनीति में दिखाई देता रहा. पिछले चुनाव में जब जिला प्रमुख की सीट एससी ओपन के लिए आरक्षित थी, तब डूडी समर्थक मोडाराम मेघवाल जिला प्रमुख बने. यह चुनावी नतीजा भी डूडी परिवार की मजबूत राजनीतिक पकड़ के तौर पर देखा गया था.

अब रामेश्वर डूडी के निधन के बाद परिस्थितियां जरूर बदली हैं, लेकिन उनके राजनीतिक प्रभाव और समर्थकों का नेटवर्क अभी भी अहम माना जाता है. ऐसे में इस बार उनके परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी उनकी पत्नी और विधायक सुशीला डूडी के कंधों पर है.

मेघवाल परिवार भी मजबूत दावेदार

दूसरी तरफ बीकानेर की राजनीति में पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल का परिवार भी लंबे समय से प्रभावशाली रहा है. खासकर मेघवाल समाज और ग्रामीण क्षेत्रों की राजनीति में उनकी पकड़ को महत्वपूर्ण माना जाता है. जिला प्रमुख के चुनाव में उनके परिवार और समर्थकों की भूमिका भी कई बार निर्णायक रही है.

अब सीट अनारक्षित महिला होने के कारण दोनों खेमों की नजरें ऐसे चेहरे की तलाश पर होंगी, जो राजनीतिक रूप से मजबूत होने के साथ-साथ संगठन और सामाजिक समीकरणों में भी फिट बैठता हो. यही कारण है कि जिला प्रमुख पद के संभावित दावेदारों को लेकर अभी से राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

महिला आरक्षण ने बदले समीकरण

इस बार सबसे बड़ा बदलाव आरक्षण को लेकर है. जिला प्रमुख की सीट अनारक्षित महिला होने के कारण राजनीतिक परिवारों के सामने चुनौती भी अलग है. अब किसी पुरुष नेता या सीधे परिवार के पुराने चेहरे के बजाय महिला उम्मीदवार के जरिए राजनीतिक प्रभाव कायम करने की रणनीति बनानी होगी.

यही वजह है कि दोनों प्रमुख राजनीतिक खेमे ऐसे परिवारों और महिला चेहरों पर नजर रखेंगे, जिनकी अपनी सामाजिक पकड़ हो और जिनके पीछे मजबूत राजनीतिक समर्थन खड़ा किया जा सके. उम्मीदवार भले ही नया चेहरा हो, लेकिन उसके पीछे खड़े राजनीतिक समीकरण इस चुनाव को काफी हद तक तय कर सकते हैं.

पिछला चुनाव रहा था एकतरफा

बीकानेर जिला प्रमुख के पिछले चुनाव में डूडी खेमे का प्रभाव साफ दिखाई दिया था. चुनावी समीकरण इस तरह बने कि मुकाबला काफी हद तक एकतरफा नजर आया. डूडी समर्थक मोडाराम मेघवाल का जिला प्रमुख बनना इसी राजनीतिक प्रभाव का परिणाम माना गया.

अब इस बार तस्वीर बदली हुई है. रामेश्वर डूडी नहीं हैं, आरक्षण भी बदल चुका है और कांग्रेस-बीजेपी दोनों ही पंचायत चुनावों को लेकर अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हैं. ऐसे में पिछली बार के मुकाबले इस बार राजनीतिक रणनीति कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है.

प्रतिष्ठा के साथ संगठन की परीक्षा

जिला प्रमुख का चुनाव इस बार सिर्फ एक पद हासिल करने की लड़ाई नहीं होगा. यह दोनों प्रमुख राजनीतिक परिवारों के प्रभाव की भी परीक्षा माना जाएगा. डूडी परिवार अपनी पुरानी राजनीतिक विरासत और ग्रामीण नेटवर्क के दम पर मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश करेगा, वहीं मेघवाल परिवार अपने सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव के जरिए समीकरण अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकता है.

सबसे अहम बात यह होगी कि कौन सा खेमा अनारक्षित महिला सीट के लिए ऐसा चेहरा सामने लाता है, जो अलग-अलग सामाजिक समीकरणों को साध सके। क्योंकि जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचने के लिए केवल राजनीतिक परिवार का समर्थन पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के बीच भी मजबूत समर्थन जुटाना होगा.

अब नजरें पंचायत चुनाव के नतीजों पर

आखिरकार जिला प्रमुख कौन बनेगा, इसका फैसला चुनाव के बाद जिला परिषद में बनने वाले संख्याबल से होगा, लेकिन उससे पहले ही बीकानेर की राजनीति में इस कुर्सी को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है.

एक तरफ रामेश्वर डूडी की राजनीतिक विरासत है, जिसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब सुशीला डूडी के सामने है. दूसरी तरफ गोविंद राम मेघवाल जैसे अनुभवी नेता और उनका राजनीतिक परिवार है, जिसका ग्रामीण राजनीति में अपना प्रभाव रहा है.

ऐसे में इस बार की लड़ाई एक कुर्सी से कहीं ज्यादा प्रतिष्ठा की लड़ाई बनती दिखाई दे रही है. जिला प्रमुख की कुर्सी किसके खेमे में जाएगी, यह तो पंचायत चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि बीकानेर में इस कुर्सी के लिए राजनीतिक बिसात अभी से बिछने लगी है.