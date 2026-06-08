/बीकानेर का असली हीरो, 3 साल से लेकर घूम रहा चलता-फिरता प्याऊ

Bikaner News : राजस्थान में एक कहावत है की- “घी ढुल जाए तो ढुल जाए, लेकिन पानी की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए. रेगिस्तान की धरती पर पानी की कीमत क्या होती है ? ये शायद राजस्थान से बेहतर कोई नहीं जानता. ऐसे में बीकानेर में एक शख्स पिछले तीन सालों से बिना किसी प्रचार बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी सरकारी मदद के लोगों की प्यास बुझाने में जुटा है, भीषण गर्मी के बीच यह व्यक्ति अपने विशेष ई-रिक्शा के जरिए शहरभर में घूमकर मुफ्त जल सेवा कर रहा है.

राजस्थान की तपती गर्मी जहां पारा 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है जहां दोपहर के वक्त सड़क पर निकलना तक चुनौती बन जाता है, ऐसे मौसम में बीकानेर की सड़कों पर रोज एक ई-रिक्शा दिखाई देता है. लेकिन यह ई-रिक्शा सवारी नहीं ढोता यह लोगों की प्यास बुझाता है इस सेवा के पीछे हैं बीकानेर के प्रेम राजस्थानी, जिन्होंने तीन साल पहले एक अनोखा संकल्प लिया था गर्मी में कोई प्यासा नहीं रहेगा.

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unique uniqueबस स्टैंड हो, पार्क हो, पर्यटक स्थल हो या शहर के भीड़भाड़ वाले बाजार प्रेम राजस्थानी अपने ई-रिक्शा के साथ हर दिन निकल पड़ते हैं ई-रिक्शा में रखे ठंडे पानी से राहगीरों, मजदूरों, रिक्शा चालकों, बुजुर्गों और पर्यटकों की प्यास बुझाई जाती है तेज धूप और लू के थपेड़ों के बीच यह चलता-फिरता प्याऊ लोगों के लिए राहत का बड़ा सहारा बन चुका है सबसे खास बात ये है कि इस सेवा के पीछे न कोई प्रचार है न कोई राजनीति और न ही किसी तरह का दिखावा. सिर्फ एक सोच है, जल ही जीवन है और प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है.

पिछले तीन वर्षों से यह सेवा लगातार जारी है, सुबह से शाम तक शहर की गलियों और मुख्य मार्गों पर घूमते हुए प्रेम राजस्थानी जहां भी जरूरतमंद लोग देखते हैं वहीं रुककर उन्हें पानी पिलाते हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि आज के दौर में जब लोग अपने लिए समय निकालने में व्यस्त हैं, तब किसी अनजान व्यक्ति की प्यास बुझाने के लिए अपना समय और संसाधन लगाना अपने आप में बड़ी बात है, बीकानेर आने वाले पर्यटक भी इस पहल की सराहना करते हैं और कहते हैं कि रेगिस्तान की इस गर्मी में ये सेवा किसी वरदान से कम नहीं पानी बचाने का संदेश देने के साथ-साथ प्रेम राजस्थानी लोगों को जल संरक्षण के प्रति भी जागरूक करते हैं, उनका मानना है कि आने वाले समय में पानी सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ा संसाधन होगा इसलिए हर व्यक्ति को इसकी एक-एक बूंद की कीमत समझनी चाहिए.