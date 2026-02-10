पुष्करणा समाज के ओलंपिक सावे में दिखी अनोखी परंपरा, दुल्हन ऐश्वर्या घोड़ी पर सवार होकर पहुंची ससुराल

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर में पुष्करणा समाज में ओलंपिक सावे के दौरान दुल्हन ऐश्वर्या घोड़ी पर सवार गणेश परिक्रमा 'छींकी' के लिए अपने ससुराल पहुंची.
Trending Photos
Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर में पुष्करणा समाज के फेमस ओलंपिक सावे के दौरान अनोखी परंपराएं निभाई जा रही हैं, जिसके चलते एक अनूठा शानदार दृश्य सामने आया, जहां दुल्हन ऐश्वर्या घोड़ी पर सवार गणेश परिक्रमा 'छींकी' के लिए अपने ससुराल गई.
दुल्हन का हुआ जोरदार स्वागत
बीती सोमवार की रात को शकुंतला और नागेंद्र रंगा की बेटी ऐश्वर्या पारंपरिक पीले परिधान में सज-धज कर
घोड़ी पर चढ़ी और वैवाहिक कार्यक्रम स्थल आचार्य बगीची में पहुंची. ऐश्वर्या की शादी मंगलवार को वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. सत्यप्रकाश आचार्य के पोते और रेणु-कमल आचार्य के बेटे नकुल के साथ तय हुई. दुल्हन ऐश्वर्या के पहुंचने पर ससुराल पक्ष की महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया गया.
बीकानेर में विवाह केवल दो परिवारों का नहीं, बल्कि पूरे समाज का उत्सव होता है. बीकानेर में पुष्करणा समाज की एक ऐसी अनोखी परंपरा जीवंत है, जिसे पुष्करणा सावा या ओलंपिक वेडिंग सीजन कहा जाता है.
शुभ सावे में एक साथ बड़ी संख्या में शादियां
पुष्करणा समाज का ओलंपिक वेडिंग सीजन हर साल सामाजिक उत्सव का रूप ले लेता है. शुभ सावे में एक साथ बड़ी संख्या में शादियां होने की यह परंपरा न केवल विवाह का आयोजन है बल्कि समाज की एकजुटता और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक भी है.
दुल्हन की तरह सजा हुआ रहता है बीकानेर
पुष्करणा ओलंपिक वेडिंग सीजन के दौरान बीकानेर में देश-विदेश से समाजजन और मेहमान पहुंचे. शहर के होटल, मैरिज गार्डन और बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है. पूरा बीकानेर मानो दुल्हन की तरह सजा हुआ नजर आता है, जहां हर गली-मोहल्ले में शहनाइयों की गूंज और खुशियों की चहल-पहल दिखाई देती है.
इस आयोजन के दौरान परंपरागत रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेष धूम रहती है परिवारों में उत्साह और समाज में उल्लास का माहौल साफ दिखाई देता है. एक ही दिन, एक ही मुहूर्त में सैकड़ों शादियां होना न सिर्फ समय और संसाधनों की बचत करता है बल्कि समाज को बराबरी और सहयोग का संदेश भी देता है.
व्यापार और पर्यटन को मिलता है बढ़वा
पुष्करणा ओलंपिक वेडिंग सीजन से व्यापार और पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलता है. होटल व्यवसाय, सजावट, खानपान और बाजारों में रौनक से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है. सामूहिक आयोजनों के जरिए सामाजिक एकता का संदेश देने वाली यह परंपरा आज बीकानेर की विशिष्ट पहचान बन चुकी है, जो राजस्थान की संस्कृति को नई पीढ़ी तक मजबूती से पहुंचा रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bikaner Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!