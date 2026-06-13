/बारिश ने खोली शहर की व्यवस्थाओं की पोल, जूनागढ़ किले समेत कई इलाकों में भरा पानी

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Bikaner Waterlogging: राजस्थान में हो रही बारिश से जहां एक ओर लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर शहर की व्यवस्थाओं की हकीकत भी सामने आ गई है. बीकानेर में हुई बारिश के बाद कई निचले इलाकों और प्रमुख बाजार क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. बारिश के बाद बीकानेर के विभिन्न क्षेत्रों में पानी भर गया.
शहर के प्रमुख सिटी सेंटर इलाकों के साथ-साथ ऐतिहासिक जूनागढ़ किले के आसपास की सड़कों पर भी जलभराव देखने को मिला. सड़क पर जमा हुए पानी के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कई स्थानों पर हालात ऐसे बने कि सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगीं.
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लोगों का कहना है कि हर साल बारिश से पहले जल निकासी और सफाई व्यवस्था के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी बारिश होते ही व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति सामने आ जाती है. स्थानीय लोगों ने जल निकासी व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि समय रहते नालों और ड्रेनेज सिस्टम की प्रभावी सफाई नहीं होने के कारण हर बार ऐसी स्थिति बनती है.
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बारिश ने जहां मौसम को सुहाना बनाया. वहीं शहर की जल निकासी व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए. अब देखना होगा कि नगर निगम और संबंधित विभाग जलभराव की इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए क्या कदम उठाते हैं, ताकि आने वाले मानसून में शहरवासियों को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े.
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