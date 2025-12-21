Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

1980 से आज तक… अखबारों में कैद राम मंदिर आंदोलन का अनदेखा इतिहास

Rajasthan News: बीकानेर के किशन सोनी ने 1980 से अब तक राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी अखबारों की सैकड़ों कतरनों का अद्भुत संग्रह किया है. इसमें कारसेवा से लेकर मंदिर निर्माण तक का इतिहास दर्ज है. वे प्रदर्शनियों के माध्यम से नई पीढ़ी को इस संघर्ष और आस्था से रूबरू करा रहे हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 21, 2025, 04:00 PM IST | Updated: Dec 21, 2025, 04:00 PM IST

Trending Photos

Photos- सर्दियों में ऐसा दिखता है माउंट आबू, 0°C ठंड के बीच ये नजारे जीत लेगे आपका दिल
11 Photos
rajasthan place to visit

Photos- सर्दियों में ऐसा दिखता है माउंट आबू, 0°C ठंड के बीच ये नजारे जीत लेगे आपका दिल

New Year 2026:'हारे का सहारा' खाटू श्याम जी के साथ करें नए साल की शुरुआत, बदल जाएगी किस्मत!
8 Photos
khatu shyam ji

New Year 2026:'हारे का सहारा' खाटू श्याम जी के साथ करें नए साल की शुरुआत, बदल जाएगी किस्मत!

राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर, कई इलाकों में कोहरा के साथ छाए बादल और शीतलहर का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर, कई इलाकों में कोहरा के साथ छाए बादल और शीतलहर का अलर्ट

PHOTOS-‘रन फॉर विकसित राजस्थान’, CM भजनलाल शर्मा संग दौड़े हजारों युवा, सड़कों पर दिखा जोश
8 Photos
Rajasthan Government

PHOTOS-‘रन फॉर विकसित राजस्थान’, CM भजनलाल शर्मा संग दौड़े हजारों युवा, सड़कों पर दिखा जोश

1980 से आज तक… अखबारों में कैद राम मंदिर आंदोलन का अनदेखा इतिहास

Bikaner news: अयोध्या में आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अपनी पूरी गरिमा के साथ खड़ा है, लेकिन इस मंदिर के निर्माण तक का सफर सदियों के संघर्ष, दशकों की कानूनी लड़ाई और करोड़ों भारतीयों के धैर्य की कहानी है. बीकानेर के किशन सोनी ने इस ऐतिहासिक यात्रा को कागजों की कतरनों में इस तरह सहेजा है कि उनका संग्रह आज एक जीवंत 'राम-इतिहास' बन गया है.

1980 से शुरू हुआ जुनून का सफर
किशन सोनी का यह सफर साल 1980 में शुरू हुआ था. उस समय राम मंदिर आंदोलन अपनी शुरुआती सुगबुगाहट में था. बचपन से ही अखबारों को सहेजने के शौकीन किशन सोनी ने अयोध्या और प्रभु राम से जुड़ी हर खबर को काटना और सहेजना शुरू किया. जो काम एक शौक के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे-धीरे एक सांस्कृतिक मिशन में तब्दील हो गया.

इतिहास का हर पड़ाव
किशन सोनी के इस विशाल कलेक्शन में सैकड़ों न्यूज़ पेपर कटिंग शामिल हैं, जो राम मंदिर आंदोलन के हर छोटे-बड़े उतार-चढ़ाव की प्रामाणिक गवाही देते हैं. उनके संग्रह में शामिल मुख्य घटनाएं हैं- दंगे और राजनीतिक उथल-पुथल, आंदोलन के दौरान देश में हुए घटनाक्रम और नेताओं के बयान. कारसेवा और बाबरी विध्वंश, 1992 की वह ऐतिहासिक घटना जिसने देश की राजनीति की दिशा बदल दी. दशकों तक चली अदालती कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट का वह ऐतिहासिक फैसला है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

भारतीयों की आस्था का दस्तावेज
किशन सोनी का मानना है कि राम मंदिर केवल ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि 150 करोड़ भारतीयों की अटूट आस्था और जीवन का आधार है. वे कहते हैं, 'मैं चाहता था कि आने वाली पीढ़ियां यह देख सकें कि इस मंदिर के लिए हमारे पूर्वजों और समाज ने कितना लंबा संघर्ष किया है.'

प्रदर्शनी के माध्यम से जन-जागरण
अब किशन सोनी अपने इस निजी संग्रह को आमजन तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रदर्शनियां भी आयोजित करते हैं. इन प्रदर्शनियों का उद्देश्य नई पीढ़ी को उस धैर्य और संघर्ष से रूबरू कराना है, जिसके कारण आज अयोध्या में रामलला विराजमान हैं. यह संग्रह शोधकर्ताओं और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है.

किशन सोनी का यह प्रयास साबित करता है कि यदि संकल्प दृढ़ हो, तो एक व्यक्ति का जुनून पूरे राष्ट्र के गौरवपूर्ण इतिहास को संरक्षित कर सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news