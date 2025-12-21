1980 से आज तक… अखबारों में कैद राम मंदिर आंदोलन का अनदेखा इतिहास

Bikaner news: अयोध्या में आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अपनी पूरी गरिमा के साथ खड़ा है, लेकिन इस मंदिर के निर्माण तक का सफर सदियों के संघर्ष, दशकों की कानूनी लड़ाई और करोड़ों भारतीयों के धैर्य की कहानी है. बीकानेर के किशन सोनी ने इस ऐतिहासिक यात्रा को कागजों की कतरनों में इस तरह सहेजा है कि उनका संग्रह आज एक जीवंत 'राम-इतिहास' बन गया है.

1980 से शुरू हुआ जुनून का सफर

किशन सोनी का यह सफर साल 1980 में शुरू हुआ था. उस समय राम मंदिर आंदोलन अपनी शुरुआती सुगबुगाहट में था. बचपन से ही अखबारों को सहेजने के शौकीन किशन सोनी ने अयोध्या और प्रभु राम से जुड़ी हर खबर को काटना और सहेजना शुरू किया. जो काम एक शौक के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे-धीरे एक सांस्कृतिक मिशन में तब्दील हो गया.

इतिहास का हर पड़ाव

किशन सोनी के इस विशाल कलेक्शन में सैकड़ों न्यूज़ पेपर कटिंग शामिल हैं, जो राम मंदिर आंदोलन के हर छोटे-बड़े उतार-चढ़ाव की प्रामाणिक गवाही देते हैं. उनके संग्रह में शामिल मुख्य घटनाएं हैं- दंगे और राजनीतिक उथल-पुथल, आंदोलन के दौरान देश में हुए घटनाक्रम और नेताओं के बयान. कारसेवा और बाबरी विध्वंश, 1992 की वह ऐतिहासिक घटना जिसने देश की राजनीति की दिशा बदल दी. दशकों तक चली अदालती कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट का वह ऐतिहासिक फैसला है.

भारतीयों की आस्था का दस्तावेज

किशन सोनी का मानना है कि राम मंदिर केवल ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि 150 करोड़ भारतीयों की अटूट आस्था और जीवन का आधार है. वे कहते हैं, 'मैं चाहता था कि आने वाली पीढ़ियां यह देख सकें कि इस मंदिर के लिए हमारे पूर्वजों और समाज ने कितना लंबा संघर्ष किया है.'

प्रदर्शनी के माध्यम से जन-जागरण

अब किशन सोनी अपने इस निजी संग्रह को आमजन तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रदर्शनियां भी आयोजित करते हैं. इन प्रदर्शनियों का उद्देश्य नई पीढ़ी को उस धैर्य और संघर्ष से रूबरू कराना है, जिसके कारण आज अयोध्या में रामलला विराजमान हैं. यह संग्रह शोधकर्ताओं और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है.

किशन सोनी का यह प्रयास साबित करता है कि यदि संकल्प दृढ़ हो, तो एक व्यक्ति का जुनून पूरे राष्ट्र के गौरवपूर्ण इतिहास को संरक्षित कर सकता है.

