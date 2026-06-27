/बीकानेर रेंज पुलिस का बड़ा एक्शन, 4 महीने में 70 किलो हेरोइन जब्त, 32 तस्कर गिरफ्तार

Rajasthan News: राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में नशे और संगठित अपराध के खिलाफ बीकानेर रेंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है. महज चार महीनों में 70 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त, 32 बड़े तस्करों की गिरफ्तारी, विदेशी हथियारों की बरामदगी और गैंगस्टर नेटवर्क पर लगातार प्रहार… ये आंकड़े बताते हैं कि बीकानेर रेंज में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान अब निर्णायक दौर में पहुंच चुका है.

70 किलो से अधिक हेरोइन जब्त

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सीमा पार से होने वाली ड्रग्स तस्करी, हथियारों की सप्लाई और गैंगस्टर नेटवर्क पर बीकानेर रेंज पुलिस ने पिछले चार महीनों में ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसने अपराध जगत में हड़कंप मचा दिया है. आईजी ओमप्रकाश के नेतृत्व में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू जिलों में लगातार अभियान चलाया गया. इस दौरान 70 किलो से अधिक हेरोइन जब्त की गई. अकेले श्रीगंगानगर पुलिस ने हाल ही में 10 किलो हेरोइन बरामद कर प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया. आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली है.

चौंकाने वाले आंकड़े

सिर्फ चार महीनों में 70 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद, 32 बड़े ड्रग तस्कर गिरफ्तार, सर्बिया और चीन निर्मित विदेशी हथियारों की बड़ी खेप जब्त, 60 गैंगस्टर और उनके नेटवर्क पर कार्रवाई, श्रीगंगानगर में 3 और चूरू में 1 पुलिस एनकाउंटर, इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी का आंकड़ा भी पिछले साल के मुकाबले दोगुना है. यानी जिन उपलब्धियों तक पहुंचने में पहले पूरा साल लग जाता था, वे रिकॉर्ड इस बार महज चार महीनों में टूट गए.

जांच का दायरा बढ़ा

अब पुलिस की रणनीति केवल तस्करों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं है. जांच का दायरा उनके पूरे आर्थिक नेटवर्क तक बढ़ा दिया गया है. हेरोइन तस्करों के बैंक खातों की जांच कर उन्हें फ्रीज किया जा रहा है. अवैध संपत्तियों और कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है, जबकि सीमा पार से ड्रोन ड्रॉपिंग और क्रॉस बॉर्डर तस्करी पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है.



बातचीत में आईजी ओमप्रकाश ने साफ कहा कि पुलिस का लक्ष्य केवल तस्करों को पकड़ना नहीं, बल्कि नशे की पूरी सप्लाई चेन और उसके आर्थिक तंत्र को खत्म करना है. उन्होंने कहा कि ड्रग्स कारोबार से जुड़े हर आरोपी के बैंक खातों की जांच की जा रही है. अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई होगी और भविष्य में यह अभियान और अधिक सख्ती के साथ जारी रहेगा.

सीमावर्ती बीकानेर रेंज में पुलिस की यह आक्रामक रणनीति साफ संकेत दे रही है कि अब कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी. तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने से लेकर पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने तक, बीकानेर रेंज पुलिस ने नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है.

