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बीकानेर के भारत भूषण गुप्ता, जो सहेजे है पॉलिमर करेंसी का खजाना

Bikaner News : दुनिया की सबसे सुरक्षित करेंसी मानी जाने वाली पॉलिमर करेंसी है. ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड, कनाडा और नेपाल तक करीब 60 देशों के ऐसे दुर्लभ पॉलिमर नोटों का अनोखा खजाना बीकानेर में मौजूद है.

Edited byRounak vyasUpdated byPragati Pant
Published: Jul 11, 2026, 10:47 AM|Updated: Jul 11, 2026, 10:47 AM
बीकानेर के भारत भूषण गुप्ता, जो सहेजे है पॉलिमर करेंसी का खजाना
Image Credit: बीकानेर के संग्रहकर्ता भारत भूषण गुप्ताSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bikaner News : कागज के नोट- शायद आने वाले समय में इतिहास बन जाएं दुनिया तेजी से पॉलिमर करेंसी की ओर बढ़ रही है और बीकानेर के संग्रहकर्ता भारत भूषण गुप्ता ने दुनिया के करीब 60 देशों के पॉलिमर नोटों का ऐसा दुर्लभ संग्रह तैयार किया है, जो बदलती करेंसी तकनीक की पूरी कहानी बयां करता है, इस संग्रह में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, वियतनाम, नेपाल, बांग्लादेश, इजिप्ट समेत कई देशों के नोट शामिल हैं, पारदर्शी विंडो, आकर्षक डिजाइन और हाई-टेक सिक्योरिटी फीचर्स वाले ये नोट न सिर्फ देखने में अलग हैं बल्कि इन्हें नकली बनाना भी बेहद मुश्किल माना जाता है,

नेपाल का 10 रुपये का दुर्लभ पॉलिमर नोट

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भारत भूषण बताते हैं कि दुनिया का पहला पॉलिमर नोट 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया था. आज करीब 60 देशों में पॉलिमर नोट चलन में हैं, और लगभग 15 देशों ने अपनी पूरी करेंसी को पॉलिमर में बदल दिया है, उनके संग्रह का सबसे खास आकर्षण नेपाल का 10 रुपये का दुर्लभ पॉलिमर नोट है, जिसे वर्ष 2002 में विशेष अवसर पर जारी किया गया था.

लंबी उम्र है पॉलिमर नोटों की खासियत

पॉलिमर नोटों की सबसे बड़ी खासियत है इनकी लंबी उम्र, ये जल्दी फटते नहीं, पानी और नमी से कम प्रभावित होते हैं और सुरक्षा के लिहाज से कागज के नोटों से कहीं ज्यादा मजबूत माने जाते है. यही वजह है कि दुनिया के कई देश अब इन्हें भविष्य की करेंसी मान रहे हैं.

भारत भूषण का मानना है कि भारत भी भविष्य में पॉलिमर नोटों की दिशा में कदम बढ़ा सकता है, हालांकि इसके लिए एटीएम और करेंसी हैंडलिंग सिस्टम में बड़े तकनीकी बदलाव करने होंगे, इसलिए इस प्रक्रिया में समय लग सकता है. बीकानेर में सहेजा गया ये संग्रह सिर्फ विदेशी नोटों का कलेक्शन नहीं बल्कि दुनिया में बदलती करेंसी तकनीक का एक जीवंत दस्तावेज है, अब सवाल यही है कि जिस राह पर दुनिया के कई देश आगे बढ़ चुके हैं, क्या भविष्य में भारत की जेब में भी कागज की जगह पॉलिमर नोट नजर आएंगे.

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