Bikaner News: टीसी जारी करने के आदेश पर विरोध, कोर्ट जाने की चेतावनी

Bikaner News: बीकानेर में अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा परिवार ने शिक्षा निदेशक के एक विवादास्पद आदेश के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. निजी स्कूल संचालकों ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा कार्यालय पर एकत्र होकर रोष जताया और शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक एवं माध्यमिक बीकानेर के नाम सीबीईओ को एक सूत्री मांग का ज्ञापन सौंपा. यह प्रदर्शन शनिवार, 20 सितंबर 2025 को सुबह 10:30 बजे आयोजित किया गया.



बकाया के बावजूद टीसी जारी करने के आदेश का विरोध

संगठन ने मांग की कि फीस बकाया रहने के बावजूद ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) जारी करने के आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए. उनका तर्क है कि यह निर्णय निजी स्कूल संचालकों और उनके स्टाफ के वेतन पर गंभीर असर डालेगा. संचालकों ने आरोप लगाया कि निजी और सरकारी स्कूलों के लिए अलग-अलग नियम लागू करना अन्यायपूर्ण है, जो शिक्षा व्यवस्था में असमानता को बढ़ावा देता है. उन्होंने शिक्षा निदेशक से निजी स्कूलों को राहत देने की अपील की.

कोर्ट का रास्ता अपनाने की चेतावनी

प्रदर्शन के दौरान संगठन के अध्यक्ष भंवरलाल उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि यदि शिक्षा निदेशक ने आदेश को वापस नहीं लिया, तो अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा परिवार कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा. इस दौरान प्रभारी राजेंद्र पालीवाल, सचिव जयप्रकाश सहित कई पदाधिकारी और निजी स्कूल संचालक मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा न केवल आर्थिक चुनौतियों को जन्म देगा, बल्कि शिक्षा क्षेत्र में संचालकों के हितों को भी प्रभावित करेगा.

