धर्मेंद्र सिंह के निधन पर रो पड़े बीकानेर के खास दोस्त दर्शन सिंह, 1984 में हुई थी पहली मुलाकात

Bikaner News: दिग्गज अभिनेता और बॉलीवुड के ‘हीमैन’ धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे. 89 साल की उम्र में उनके निधन की खबर ने पूरे देश को गमगीन कर दिया है. लाखों-करोड़ों प्रशंसकों में से कुछ ऐसे भी थे, जिनसे धर्मेंद्र का संबंध सिर्फ ‘स्टार और फैन’ भर नहीं था, बल्कि एक दिली जुड़ाव था. ऐसा ही एक रिश्ता था बीकानेर के दर्शन सिंह के साथ, जिनकी फैनशिप ने 35 साल पहले एक ऐसा बंधन बनाया था जो आज तक कायम रहा.

1984 में पहली मुलाकात, फिर हर साल 8 दिसंबर को मिलने की परंपरा

साल 1984 में बीकानेर निवासी दर्शन सिंह की पहली बार धर्मेंद्र से मुलाकात हुई थी. एक साधारण-सी मुलाकात ने दोनों के बीच ऐसा नाता जोड़ दिया कि धर्मेंद्र खुद भी उनसे मिलकर खुश होते थे. दर्शन सिंह बताते हैं कि पहली मुलाकात में ही धर्मेंद्र की सरलता, अपनापन और जमीन से जुड़े स्वभाव ने उन्हें अपना लिया था.

इसके बाद यह रिश्ता और गहरा होता चला गया. हर साल 8 दिसंबर को दर्शन सिंह मुंबई जाकर धर्मेंद्र से मिलते थे. यह तारीख क्यों तय हुई, इस पर दर्शन सिंह कहते हैं कि धर्मेंद्र पाजी हर साल इसी दिन फुरसत में रहते थे और हम मिलकर लंबी बातें करते थे. यह दिन मेरे लिए त्योहार की तरह रहा.

धर्मेंद्र का ट्वीट-“एक प्यारा इंसान, एक प्यारा फैन…”

दर्शन सिंह सिर्फ एक फैन नहीं थे, बल्कि परिवार जैसा दर्जा पा चुके थे. धर्मेंद्र ने उनके साथ कई तस्वीरें शेयर की थीं. एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था- एक प्यारा इंसान, एक प्यारा फैन… हरमिंदर साब से मेरे लिए प्रसाद लाया दर्शन सिंह. यह ट्वीट आज सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो रहा है, जो इस अनूठे रिश्ते की गहराई को बयां करता है.

इस बार भी टिकट कर ली थी, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था दर्शन सिंह बताते हैं कि वे इस साल भी 8 दिसंबर को मुंबई जाने की तैयारी कर चुके थे. टिकट तक बुक हो चुकी थी लेकिन उससे पहले ही धर्मेंद्र के निधन की खबर ने उनकी दुनिया जैसे रोक दी.

दर्शन सिंह की आंखें नम हो गईं

पिछले 35 सालों से बिना नागा उनसे मिलता आया हूं. इस बार भी मिलने की पूरी तैयारी थी, पर यह खबर सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई. अब यह सफर यहीं खत्म हो गया… पाजी ने मुझे बहुत प्यार दिया, वह हमेशा दिल में रहेंगे.

बीकानेर में शोक का माहौल

धर्मेंद्र का बीकानेर से जुड़ाव जगजाहिर रहा है. यहां उनके कई मित्र और चाहने वाले हैं. दर्शन सिंह की कहानी सामने आने के बाद बीकानेर में भी शोक की लहर है. लोग अपने-अपने तरीके से इस महान अभिनेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

धर्मेंद्र भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी-खासतौर पर दर्शन सिंह जैसे उन प्रशंसकों के दिल में जिनके लिए धर्मेंद्र सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि परिवार थे.

