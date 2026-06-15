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श्रीडूंगरगढ़ में कार और ट्रक की भीषण टक्कर, एक परिवार के 6 लोगों की हुई मौत

Bikaner News: बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ इलाके में  हेमासर फांटे के पास कार और ट्रक की भीषण टक्कर हुई. अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byRounak vyas
Published: Jun 15, 2026, 05:10 PM|Updated: Jun 15, 2026, 06:45 PM
श्रीडूंगरगढ़ में कार और ट्रक की भीषण टक्कर, एक परिवार के 6 लोगों की हुई मौत
Image Credit: Bikaner News

Bikaner News: बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया.

रिजर्वाल होटल के पास कार और डंपर की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर में एक ही परिवार के छह लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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डंपर से कार की जोरदार भिड़ंत

जानकारी के अनुसार फतेहाबाद, हरियाणा निवासी एक परिवार कार से श्रीडूंगरगढ़ होते हुए बीकानेर की ओर आ रहा था. इसी दौरान एनएच-11 पर रिजर्वाल होटल के पास सामने से आ रहे डंपर से कार की जोरदार भिड़ंत हो गई.

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके परखच्चे उड़ गए. हादसे में ओमप्रकाश बिश्नोई, सोरमा देवी, रोनित, यशवी, खुशी और जातिगण सुथार बिश्नोई की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं 2 वर्षीय तन्वी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया है.

पूरे क्षेत्र में शोक की लहर

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे तथा क्षतिग्रस्त वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई.

पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है. परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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