/बीकानेर के युवाओं ने कर दिया कमाल, गंदे पानी से बनाई बिजली

Bikaner News: राजस्थान का बीकानेर अब सिर्फ ऊंट, रेगिस्तान और भुजिया के लिए ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक नवाचारों के लिए भी नई पहचान बना रहा है. बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय यानी बीटीयू के शोधार्थियों ने एक ऐसा इनोवेशन कर दिखाया है, जिसने वेस्ट को वेल्थ में बदलने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है.

फूड ग्रेड इंडस्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी यानी वेस्ट वॉटर से अब बिजली बनाई जा रही है और सबसे खास बात यह कि जिस माइक्रोबियल फ्यूल सेल की कीमत बाजार में लाखों रुपये तक होती है. उसे बीटीयू की टीम ने 10 हजार रुपये से भी कम लागत में तैयार कर लिया. यह तकनीक न सिर्फ प्रदूषण कम करेगी बल्कि ऊर्जा उत्पादन का भी नया रास्ता खोलेगी.

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अनोखा माइक्रोबियल फ्यूल सेल

बीटीयू के शोधार्थी लक्ष्मी नारायण सुथार ने अपने सुपरवाइजर डॉ. गायत्री शर्मा और को सुपरवाइजर डॉ. महेंद्र भादू के मार्गदर्शन में यह अनोखा माइक्रोबियल फ्यूल सेल तैयार किया है. इस तकनीक में फूड ग्रेड इंडस्ट्री के वेस्ट वॉटर का इस्तेमाल कर बिजली उत्पन्न की जा रही है.

रिसर्च टीम के अनुसार, फूड इंडस्ट्री के गंदे पानी में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा काफी ज्यादा होती है. इसी ऑर्गेनिक मैटर को प्राकृतिक बैक्टीरिया तोड़ते हैं और इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं यही इलेक्ट्रॉन्स फ्यूल सेल के जरिए बिजली में बदल जाते हैं.

एक ही सिस्टम में वेस्ट ट्रीटमेंट और क्लीन एनर्जी

डॉ. गायत्री शर्मा के मुताबिक यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह बायो-इलेक्ट्रोकेमिकल है. इसमें किसी बाहरी केमिकल या हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती. वेस्ट वॉटर के ट्रीटमेंट के साथ-साथ उसी प्रक्रिया में बिजली भी पैदा होती है. वहीं, डॉ. महेंद्र भादू बताते हैं कि इस तकनीक में एनोड और कैथोड के बीच इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराया जाता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है. साथ ही कैथोड पर ऑक्सीजन और प्रोटॉन्स मिलकर पानी बनाते हैं यानी एक ही सिस्टम में वेस्ट ट्रीटमेंट और क्लीन एनर्जी दोनों का काम हो रहा है.

जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम

इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वेस्ट वॉटर की केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी COD 70 से 85 प्रतिशत तक कम हो जाती है. इससे प्रदूषण घटेगा और ट्रीटेड पानी को दोबारा उपयोग में लिया जा सकेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक भविष्य में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है. इसे इंडस्ट्री लेवल तक स्केल किया जा सकता है और स्मार्ट ग्रिड, सोलर और बायोगैस सिस्टम के साथ भी जोड़ा जा सकता है.

पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा