मोदी सरकार की बीकानेर को बड़ी सौगात, बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को मिली मंजूरी

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर मोदी सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिली है. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के निरंतर प्रयासों का परिणाम है कि अब दिल्ली से बीकानेर के बीच वंदे भारत ट्रेन के परिचालन को स्वीकृति मिल गई है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्र भेजकर इसकी औपचारिक जानकारी दी है.

इस नई सुविधा के बाद बीकानेर से दिल्ली का सफर बेहद आसान और तेज हो जाएगा. ट्रेन सुबह पौने छह बजे बीकानेर से रवाना होकर दोपहर 11 बजकर 50 मिनट पर दिल्ली कैंट पहुंचेगी. वहीं वापसी में ट्रेन शाम पौने पांच बजे दिल्ली कैंट से रवाना होकर रात 11 बजे बीकानेर पहुंचेगी. लगभग 448 किलोमीटर का सफर अब सिर्फ सवा छह घंटे में पूरा होगा.

Trending Now

इस बड़ी सौगात को लेकर बीकानेर में खुशी का माहौल है. पूर्व मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित और बीजेपी नेता रवि शेखर मेघवाल समेत बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया. मेघवाल के सांसद सेवा केंद्र में भी उत्साह देखने को मिला.

अर्जुनराम मेघवाल ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” से जोड़ते हुए कहा कि बीकानेर को विकसित भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण सौगात मिली की बाक कही.

उन्होंने याद दिलाया कि पिछले एक दशक में बीकानेर को रेल मार्ग से देश से जोड़ने में लगातार प्रयास किए गए हैं और यह निर्णय उन्हीं प्रयासों का परिणाम है. बीकानेर वासियों ने इस स्वीकृति पर हर्ष जताते हुए कहा कि यह कदम बीकानेर को विकास की नई ऊचाइयों पर ले जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBikaner Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!