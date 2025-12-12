Zee Rajasthan
श्रीडूंगरगढ़ इस मंदिर में सरकारी नौकरी और शादी की अर्जियां लेकर पहुंच रहे युवा, दान पात्र से निकले 47 लाख

Rajasthan News: बीकानेर के तोलियासर काल भैरव मंदिर के दान पात्रों को 36 घंटे तक 60 अधिकारियों की टीम ने सीसीटीवी की निगरानी में खोला. चढ़ावे के रूप में ₹47,02,325 की राशि निकली. भक्तों ने बाबा से सरकारी नौकरी, नशा मुक्ति और शादी जैसी मन्नतें मांगी थीं.

Published: Dec 12, 2025, 01:35 PM IST | Updated: Dec 12, 2025, 01:35 PM IST

Tolyasar Bhairav Mandir: बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ उपखंड स्थित ऐतिहासिक तोलियासर काल भैरव मंदिर के दान पात्रों को उपखंड अधिकारी शुभम शर्मा की मॉनिटरिंग में खोला गया. तहसीलदार श्रीवर्धन शर्मा के सुपरविजन में 36 घंटे तक चली गिनती के बाद दान पात्रों से चढ़ावे के रूप में कुल ₹47,02,325 (सैंतालीस लाख दो हजार तीन सौ पच्चीस रुपये) की राशि निकली.

60 अधिकारियों की टीम, सीसीटीवी की निगरानी
इस गिनती को पूरा करने के लिए पटवारी, ग्राम सेवक सहित .60. कर्मचारियों की एक टीम बनाई गई, जिसने तीन पारियों में काम किया. पूरी प्रक्रिया में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह पूरा अभियान 6 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में और पुलिस व आरएसी के हथियारबंद जवानों की कड़ी सुरक्षा में किया गया. नोटों की गिनती के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मशीनें भी मंगवाई गई थीं. कुल निकली 47 लाख रुपये की राशि को बैंक में जमा करवा दिया गया है.

बाबा से मांगी नशा मुक्ति और सरकारी नौकरी
दान पात्रों में नगदी के साथ-साथ कुछ विदेशी मुद्राएं भी मिलीं, लेकिन सबसे रोचक थीं भैरव भक्तों द्वारा बाबा के नाम लिखी गई मन्नत की चिट्ठियां और अर्जियां. इन अर्जियों में श्रद्धालुओं ने भैरव बाबा से नशा छुड़वाने, सरकारी नौकरी लगवाने, कर्ज से छुटकारा दिलवाने और जल्द शादी करवाने जैसी मन्नतें मांगी थीं.

कोर्ट के निर्देश पर प्रशासन के पास देखरेख
गौरतलब है कि नवंबर 2012 में हुए मूर्ति चोरी प्रकरण के बाद, हाई कोर्ट के निर्देश पर ही इस मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन के पास है. तोलियासर भैरवजी मंदिर न केवल बीकानेर, बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल है. यहां भैरव बाबा की मुख्य प्रतिमा के साथ गणेश, हनुमान और नागदेवता की मूर्तियां भी विराजमान हैं, जहां दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं.

