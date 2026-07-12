/बीकानेर बनेगा ग्लोबल टूरिज्म हब! बॉर्डर टूरिज्म से डेस्टिनेशन वेडिंग तक तैयार हुआ बड़ा विजन

Border Tourism Rajasthan: बीकानेर को पर्यटन और व्यवसाय के वैश्विक नक्शे पर नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ी पहल शुरू होती दिखाई दे रही है. शहर को ग्लोबल टूरिज्म हब के साथ बॉर्डर टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म और डेस्टिनेशन वेडिंग के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर मंथन किया गया. होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के शपथ ग्रहण समारोह में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधियों ने बीकानेर में मौजूद पर्यटन की अपार संभावनाओं और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की.



अर्जुन राम मेघवाल ने पदाधिकारियों को दिलाई शपथ

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समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्य रूप से शिरकत की और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई. उन्होंने नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए बीकानेर के पर्यटन और होटल उद्योग को नई दिशा देने पर जोर दिया. वहीं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने वीडियो संदेश के माध्यम से नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े प्रयासों की सराहना की.



होटल फेडरेशन के संभाग अध्यक्ष कुशाल पारीक और संरक्षक गोपाल अग्रवाल की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशभर से होटल, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया.



हजारों हवेलियां बन सकती हैं पर्यटन की बड़ी ताकत

मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बीकानेर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध शहर है. यहां हजारों हवेलियां और ऐतिहासिक धरोहरें मौजूद हैं, जो देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखती हैं. उन्होंने कहा कि बीकानेर की विरासत को बेहतर पर्यटन सुविधाओं और आधुनिक व्यवस्थाओं से जोड़कर शहर को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाई जा सकती है.



बीकानेर की कला, संस्कृति, खान-पान और ऐतिहासिक इमारतें पर्यटन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आधार बन सकती हैं. होटल और पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत पर जोर दिया.



बॉर्डर टूरिज्म में अपार संभावनाएं

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में बॉर्डर टूरिज्म की संभावनाओं को लेकर भी बड़ा विजन सामने रखा. उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों को पर्यटन से जोड़कर बीकानेर को एक अलग पहचान दी जा सकती है. हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे के दौरान भी बॉर्डर टूरिज्म के विस्तार को लेकर चर्चा हुई थी.



उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटक सुविधाएं, प्रशिक्षित गाइड और आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा. इन सुविधाओं के विस्तार से देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सकेगा.



डेस्टिनेशन वेडिंग का बड़ा केंद्र बन सकता है बीकानेर

कार्यक्रम में बीकानेर को डेस्टिनेशन वेडिंग के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने पर भी चर्चा हुई. शहर की ऐतिहासिक हवेलियां, महल और सांस्कृतिक विरासत डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बड़ी संभावनाएं पैदा करती हैं. पर्यटन और होटल उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार से बीकानेर राजस्थान के प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन में शामिल हो सकता है.



होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

समारोह में जिला कलक्टर निशांत जैन, विधायक विश्वनाथ मेघवाल, ताराचंद सारस्वत, भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया, उपाध्यक्ष दीपक पारीक सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. इसके साथ ही प्रदेशभर से होटल और पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने भागीदारी की.



कार्यक्रम में बीकानेर के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और होटल एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मजबूत बनाने पर मंथन हुआ. बीकानेर को बॉर्डर, हेरिटेज और डेस्टिनेशन वेडिंग टूरिज्म से जोड़ने की योजना यदि प्रभावी रूप से आगे बढ़ती है तो आने वाले समय में शहर राजस्थान के प्रमुख ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में नई पहचान बना सकता है.

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