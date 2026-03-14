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आत्मदाह प्रयास के बाद अस्पताल में रामलाल मेघवाल की मौत, एसपी ऑफिस के बाहर खुद को लगाई थी आग

Bikaner News: बीकानेर में दुखद घटना: एसपी कार्यालय के बाहर आत्मदाह प्रयास करने वाले खाजूवाला निवासी रामलाल मेघवाल की अस्पताल में मौत हो गई. कल उन्होंने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली थी, जिससे उनके शरीर का 80% हिस्सा झुलस गया. पुलिस ने तुरंत उन्हें ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByRounak vyas
Published:Mar 14, 2026, 10:56 AM IST | Updated:Mar 14, 2026, 10:56 AM IST

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आत्मदाह प्रयास के बाद अस्पताल में रामलाल मेघवाल की मौत, एसपी ऑफिस के बाहर खुद को लगाई थी आग

Bikaner self-immolation attempt: बीकानेर में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है. खाजूवाला थाना क्षेत्र के 4बीजेएम भागू निवासी रामलाल मेघवाल ने कल एसपी कार्यालय के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया था, जिसके बाद इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई. घटना के कारणों की जांच जारी है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एक युवती द्वारा ब्लैकमेल किए जाने की शिकायत से जुड़ा मामला सामने आया है.

घटना कल दोपहर की है. रामलाल मेघवाल एसपी कार्यालय पहुंचे थे, जहां अन्य शिकायतकर्ता भी मौजूद थे. अचानक उन्होंने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ (संभवतः पेट्रोल) डालकर आग लगा ली. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर हड़कंप मच गया. पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की, आग बुझाई और झुलसे व्यक्ति को संभालकर बीकानेर के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया. डॉक्टरों ने बताया कि उनके शरीर का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा जल गया था. हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जयपुर के बड़े अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई.

रामलाल की मौत से एसपी कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई थी. पुलिस ने स्थिति संभालते हुए परिसर को सुरक्षित किया और जांच शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि रामलाल ने पहले एक युवती पर ब्लैकमेल करने की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया था. पुलिस को संदेह है कि इसी से जुड़ी निराशा या दबाव के कारण उन्होंने यह कदम उठाया. एसपी कार्यालय के बाहर यह घटना होने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं. पुलिस ने कहा है कि रामलाल के परिवार के स्टेटमेंट और अन्य सबूतों के आधार पर पूरी घटना स्पष्ट होगी.

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परिवार और समाज के लिए यह बड़ा सदमा है. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और पोस्टमार्टम के बाद सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बीकानेर पुलिस ने मामले की गहन जांच का आश्वासन दिया है ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों पर कार्रवाई हो सके. ऐसी घटनाएं रोकने के लिए जागरूकता और त्वरित मदद की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है.

Disclamer: यह घटना आत्महत्या के प्रयासों और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को एक बार फिर उजागर करती है. ब्लैकमेल, पारिवारिक या सामाजिक दबाव जैसी समस्याएं अक्सर लोगों को इस कदर तोड़ देती हैं कि वे ऐसे कदम उठा लेते हैं. पुलिस जांच में ब्लैकमेल के आरोपों की सत्यता भी जांच की जा रही है. यदि कोई महिला या व्यक्ति ब्लैकमेल का शिकार है तो तुरंत पुलिस या हेल्पलाइन (जैसे 1091 या 181) से मदद ली जा सकती है.

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