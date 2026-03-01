Zee Rajasthan
बीकानेर की अनोखी परंपरा, जहां खेली जाती है डोलची मार होली

Bikaner Holi 2026: आज हम आपको राजस्थान के बीकानेर में खेली जाने वाली एक अनोखी होली के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको डोलची मार होली  कहते हैं. यह परंपरा लगभग 500 साल पुरानी है. 
 

Bikaner Holi 2026: मथुरा की लठमार होली तो आपने देखी होगी लेकिन बीकानेर में पानी से डोलची मार होली खेली जाती है, जो अपने आप में अनूठी है. होली के रसिये इस डोलचीमार होली का जमकर आनंद ले रहे हैं. इसमें रंग की बजाय केवल पानी से होली खेली जाती है.

कहते है प्यार का दर्द है मीठा-मीठा प्यारा-प्यारा जी हां ऐसा ही दर्द बीकानेर के लोगों को मीठा भी लगता है और प्यारा भी जहां होली पर डोलची से होली खेलने की परंपरा है, जिसमें एक-दूसरे पर पानी का वार करके होली खेली जाती है, जहां जितना तेज प्रहार होगा और दर्द होगा, उतना ही प्यार बढ़ेगा.

500 साल पुरानी परंपरा

यह परंपरा लगभग 500 साल पुरानी है, बरसो से चली आ रही इस परंपरा को आज भी बीकानेर में वैसे ही मनाया जाता है, होली के इस मोके पर बड़े-बड़े कडाव(बर्तन) को पानी से भरा जाता है, इस खेल में काफी पानी लगता है, उसके लिए पहले से तैयारियां की जाती हैं और अगर पानी कम पड़ जाए तो पानी के टैंकर मंगवाए जाते हैं. सैकड़ों की संख्या में लोग इस खेल में एक दूसरे की पीठ पर डोलची से पानी मारते है और होली खेलते है.

चमड़े से बनी डोलची

इस खेल में दो लोग आपस में खेलते है, चमड़े से बनी इस डोलची में खेलने वाला पानी भरता है और सामने खड़े अपने साथी की पीठ पर जोर से पानी से वार करता है और फिर उसे भी जवाब देने का मौका मिलता है. जितनी तेज आवाज़ होती है उतना ही खेल का मजा आता है और जोश बढ़ता है. इतिहास के मुताबिक, ये खेल सालों पहले दो जातियों हर्ष-व्यास के बीच शुरू हुआ, था, जिसे अब हर वर्ग और जात के लोग खेलते हैं.

डोलची मार होली का इंतजार

महिलाएं और बच्चे अपने घरों की छत से इस खेल के नजारे को देखती है और आखिर में खेल का अंत लाल गुलाल उड़ाकर और पारंपरिक गीत गाकर किया जाता है. इस खेल में बच्चे, बूढ़े, जवान हर जाति धर्म के लोग हिस्सा लेते हैं. होली के रसिये साल भर इस डोलची मार होली का इंतजार करते हैं और जमकर खेलते है. ऐसे में होली के रसियों पर होली की खुमारी अभी से ही देखने को मिल रही है.
