Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bikaner
  • /सुमित गोदारा के साथ वायरल VIDEO के बाद कांग्रेस का बड़ा एक्शन, जिला उपाध्यक्ष पद से बर्खास्त

सुमित गोदारा के साथ वायरल VIDEO के बाद कांग्रेस का बड़ा एक्शन, जिला उपाध्यक्ष पद से बर्खास्त

Bikaner News: बीकानेर में कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा के साथ ट्रैक्टर पर नजर आए कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष श्याम सिंह भाटी का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया. प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर उन्हें तत्काल प्रभाव से जिला उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया.
 

Edited bySandhya YadavReported byRounak vyas
Published: Jul 15, 2026, 11:57 AM|Updated: Jul 15, 2026, 11:57 AM
सुमित गोदारा के साथ वायरल VIDEO के बाद कांग्रेस का बड़ा एक्शन, जिला उपाध्यक्ष पद से बर्खास्त
Image Credit: मंत्री सुमित गोदारा के साथ ट्रैक्टर पर नजर आए कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष श्याम सिंह भाटी.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bikaner News: बीकानेर की राजनीति में एक वायरल वीडियो ने नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है. कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा के साथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष श्याम सिंह भाटी का एक ही ट्रैक्टर पर दिखाई देना कांग्रेस नेता के लिए भारी पड़ गया. वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद कांग्रेस संगठन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और श्याम सिंह भाटी को जिला उपाध्यक्ष पद से हटा दिया.

जानकारी के अनुसार कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा मंगलवार को श्रीकोलायत विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसुनवाई और लाभार्थी सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे. कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थानों पर उनका स्वागत किया गया. इसी स्वागत के दौरान मंत्री सुमित गोदारा एक ट्रैक्टर पर सवार नजर आए, जहां उनके साथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष श्याम सिंह भाटी भी मौजूद थे.

Add Zee News as a Preferred Source

इस दौरान किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष का एक साथ ट्रैक्टर पर दिखाई देना पूरे दिन चर्चा का केंद्र बना रहा. सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं और विपक्षी दलों के बीच भी इसे लेकर चर्चा तेज हो गई.

कांग्रेस ने अनुशासन का हवाला देकर लिया एक्शन

वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने मामले को गंभीरता से लिया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संगठनात्मक अनुशासन का हवाला देते हुए श्याम सिंह भाटी को जिला उपाध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने के आदेश जारी कर दिए.

कांग्रेस का कहना है कि संगठन के अनुशासन से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और पार्टी पदाधिकारियों से संगठन की मर्यादा के अनुरूप आचरण की अपेक्षा की जाती है.

बीकानेर की राजनीति में बढ़ी हलचल

इस कार्रवाई के बाद बीकानेर की राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है. वायरल वीडियो और उसके बाद हुई संगठनात्मक कार्रवाई को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है. फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक चर्चाएं लगातार जारी हैं और इसे बीकानेर की सियासत में एक बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bikaner Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

UCC को लेकर राजस्थान में बढ़ी राजनीतिक गर्मी, कांग्रेस ने भजनलाल सरकार को घेरा, खेजड़ी कानून का भी उठाया मुद्दा

नितिन गडकरी के बयान पर अशोक गहलोत को जोगाराम पटेल का जवाब, बोले- कहा जरूर, लेकिन किया नहीं

पंचायत-नगरपालिका चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, चिरंजीव राव बोले- बूथ स्तर तक मजबूत करें संगठन

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग पर CM भजनलाल का बड़ा फैसला

सोना हुआ सस्ता, चांदी ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

सीकर के खेत में दिखा हैरान कर देने वाला नजारा! 1 घंटे तक फन उठाकर अठखेलियां करता रहा सांपों का जोड़ा

राजस्थान में तबादलों की बड़ी लिस्ट जारी! दो विभागों में 300 से ज्यादा कार्मिकों का हुआ फेरबदल

कौन हैं SP नरेंद्र सिंह मीना? ऑपरेशन सिंदूर के लिए मिला था सम्मान

झुंझुनूं के छोरे सौरभ कस्वां का चीन में जलवा कायम, फिलीपींस को हराकर भारत क्वार्टर फाइनल में

राजस्थान बनेगा ऑयल पावरहाउस! कच्चे तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने की बड़ी तैयारी शुरू

अलवर में तेज रफ्तार ट्रक बना काल, बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत

आखिरी वीडियो में छलका कीर्ति का दर्द! बोला- मुरलीधर, उसकी पत्नी और बेटे की वजह से दे रहा हूं जान

बाड़मेर में हैवानियत की हदें पार! चलती गाड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म, बेहोशी की हालत में छोड़ भागा आरोपी!

सोना हुआ धड़ाम, चांदी में आई बड़ी गिरावट, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य का तबादला, विशाल जांगिड़ संभालेंगे जिले की कमान

उदयपुर में ‘तालिबानी सजा’ युवक को पेड़ पर उल्टा लटकाकर पीटा, वीडियो वायरल

जोधपुर में दर्दनाक हादसा, पानी के होद में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

हार्ट अटैक की कहानी निकली झूठ! पत्नी का गला दबाकर की हत्या, पुलिस ने ऐसे खोला पूरा राज

तबादले बंद... लेकिन सियासत जारी! BJP कार्यालय में उमड़ी भीड़, तीन मंत्रियों को किया तलब

राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे, आज से शुरू होगा ऐतिहासिक अमृत महोत्सव, ओम बिरला करेंगे शुभारंभ

जयपुर में बीच सड़क महिला को किया 'हिप्नोटाइज', एड्रेस पूछने के बहाने उतारे गहने

इंटरनेशनल फिजिक्स की दुनिया में भारत का ‘गोल्डन पंच, INDIA बना नंबर-1, PM मोदी ने दी बधाई

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज! शाम से आंधी-बारिश का अलर्ट, इन जिलों में बरसेंगे बादल

Gold Silver Price Today: राजस्थान में गिरे सोना-चांदी के रेट, जानें जयपुर सर्राफा बाजार का लेटेस्ट अपडेट

'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म

बिहारी जी के माथे पर लगा ‘हीरा’ गायब, डायमंड की जगह लगा दिया 'कांच का टुकड़ा'! 6 महीने बाद खुला राज

विमल पान मसाला केस में अपडेट, कोर्ट में शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ का जवाब पेश

राजस्थान में मौसम का अचानक यू-टर्न! इन जिलों में गरज-चमक संग तेज हवाओं और बारिश का खतरा, पढ़ें ताजा अपडेट

आखिर क्यों तबादलों पर मचा बवाल? राजस्थान के कई जिलों में स्कूलों पर लगे ताले

पति पर मधुमक्खियों का जानलेवा हमला, सदमा इतना गहरा कि पत्नी ने मौके पर तोड़ा दम

देलवाड़ा मंदिर में घुसा था 14 फीट लंबा अजगर, बोरे में हुआ कैद

बीकानेर में रातोंरात रोहित गोदारा के घर पर चला बुलडोजर, जांच में जुटी पुलिस

'डाकघर या अकादमी किसे निशाना बनाऊं...' लॉरेंस गैंग के नाम पर डिफेंस कोचिंग संचालक को मिली धमकी

राजस्थान में IPS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, जानिए किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी

Gold Silver Price Today: औंधे मुंह गिरी सोने की कीमतें, चांदी बर्फ की तरह जमी, जानें जयपुर सर्राफा बाजार का आज का रेट

शराब की पार्टी बनी मौत का कारण! चचेरे भाई ने चाकू से हमला कर युवक को उतारा मौत के घाट

TAGS:
Bikaner news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
झुंझुनूं में 6 थानों को छोड़कर सभी थानों में अब कमान नए चेहरों के पास
Jhunjhunu News
2
Kota News
3
Jaipur News
4
Rajasthan crime
5
Jaipur News