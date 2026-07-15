/सुमित गोदारा के साथ वायरल VIDEO के बाद कांग्रेस का बड़ा एक्शन, जिला उपाध्यक्ष पद से बर्खास्त

Bikaner News: बीकानेर की राजनीति में एक वायरल वीडियो ने नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है. कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा के साथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष श्याम सिंह भाटी का एक ही ट्रैक्टर पर दिखाई देना कांग्रेस नेता के लिए भारी पड़ गया. वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद कांग्रेस संगठन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और श्याम सिंह भाटी को जिला उपाध्यक्ष पद से हटा दिया.

जानकारी के अनुसार कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा मंगलवार को श्रीकोलायत विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसुनवाई और लाभार्थी सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे. कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थानों पर उनका स्वागत किया गया. इसी स्वागत के दौरान मंत्री सुमित गोदारा एक ट्रैक्टर पर सवार नजर आए, जहां उनके साथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष श्याम सिंह भाटी भी मौजूद थे.

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इस दौरान किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष का एक साथ ट्रैक्टर पर दिखाई देना पूरे दिन चर्चा का केंद्र बना रहा. सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं और विपक्षी दलों के बीच भी इसे लेकर चर्चा तेज हो गई.

कांग्रेस ने अनुशासन का हवाला देकर लिया एक्शन

वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने मामले को गंभीरता से लिया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संगठनात्मक अनुशासन का हवाला देते हुए श्याम सिंह भाटी को जिला उपाध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने के आदेश जारी कर दिए.

कांग्रेस का कहना है कि संगठन के अनुशासन से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और पार्टी पदाधिकारियों से संगठन की मर्यादा के अनुरूप आचरण की अपेक्षा की जाती है.

बीकानेर की राजनीति में बढ़ी हलचल

इस कार्रवाई के बाद बीकानेर की राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है. वायरल वीडियो और उसके बाद हुई संगठनात्मक कार्रवाई को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है. फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक चर्चाएं लगातार जारी हैं और इसे बीकानेर की सियासत में एक बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है.