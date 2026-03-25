Bikaner Weather: आगामी तीन घंटे के लिए अलर्ट हुआ जारी, हवा के साथ बारिश की चेतावनी, तेज अंधड़ से गिर पड़ा पेड़

Bikaner Weather: राजस्थान के बीकानेर जिले में शाम होते ही तेज अंधड़ ने शहर में अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया. कलेक्ट्रेट परिसर में तेज हवा के चलते एक बड़ा पेड़ अचानक गिर पड़ा, जिसकी चपेट में एक चलती कार आ गई. गनीमत रही कि कार सवार बाल-बाल बच गए और कोई जनहानि नहीं हुई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अंधड़ इतना तेज था कि पेड़ के साथ-साथ बिजली का खंभा भी उखड़ गया. पेड़ बिजली के तारों पर गिरने से तार टूट गए और बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई. वहीं, उखड़ा हुआ खंभा पास में खड़े ठेलों पर जा गिरा, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा.

घटना के समय एडवोकेट जगदीश गौड़ अपने बेटे मनीष गौड़ के साथ वहां से गुजर रहे थे. उनकी गाड़ी पर भी पेड़ की टहनी गिर गई, लेकिन वे सुरक्षित बच निकले. अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर एकबारगी अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए स्थिति को संभाला.

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मौसम विभाग ने बीकानेर आगामी तीन घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया. इस दौरान मेघगर्जन के साथ बारिश हो सकती है. साथ ही कहीं-कहीं पर तेज हवाएं भी चल सकती है. जिले में मौसम बदलने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. साथ ही मौसम सुहावना हो गया है.

बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के 7.20 मिनट पर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, पाली, भीलवाडा, अजमेर, नागौर सीकर, झुंझुनू, टोंक, जयपुर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया. साथ ही कहीं-कहीं पर तेज हवा (20-30 kmph) चलने की संभावना है.

26-27 मार्च बारिश के आसार

मौसम विभाग का कहना है कि 26-27 मार्च को सीमावर्ती क्षेत्रों और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं मेघगर्जन या हल्की बारिश होने की संभावना है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ 28-30 मार्च को राज्य के कुछ भागों में सक्रिय होने और मेघगर्जन के साथ तेज आंधी-बारिश होने की संभावना है.

28, 29 और 30 मार्च को ऐसा रहेगा मौसम

वहीं,28 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में आंधी-बारिश होने की संभावना है. इसके बाद 29-30 मार्च को विक्षोभ का सर्वाधिक प्रभाव होने और जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन, आंधी और कहीं-कहीं हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है.

मौसम को बिगड़ता हुआ देख विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं क्योंकि बारिश से फसलों को नुकसान हो सकता है.

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