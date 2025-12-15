Bikaner Weather Update: बीकानेर के कड़ाके की सर्दी का असर, बज्जू इलाके में छाया घना कोहरा

Bikaner Weather Update: राजस्थान के बीकानेर जिले के सीमावर्ती इलाकों में कोहरे ने दस्तक दे दी है, जहां बज्जू क्षेत्र में सर्दी के पहले कोहरे ने दस्तक दे दी है. सोमवार सुबह क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा, जिससे किसानों में संतोष देखने को मिला. किसानों का कहना है कि कोहरे से फसलों को जमकर फायदा होगा.

कोहरे की तीव्रता इतनी अधिक रही कि कुछ स्थानों पर कुछ फीट की दूरी पर भी रास्ता दिखाई नहीं दिया. इससे सुबह के समय सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई और चालक सतर्कता के साथ आगे बढ़ते नजर आए. कई मार्गों पर वाहन धीमी गति से चलते रहे.

कोहरे के साथ ही क्षेत्र में ठंड का असर भी बढ़ गया है. तापमान में गिरावट के कारण सुबह और देर रात सर्दी का प्रकोप महसूस किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है, जिससे कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है.

प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार सर्दी का असर देखने को मिल रहा है. सुबह और शाम के वक्त जोरदार ठंड महसूस हो रही है. वहीं, फतेहपुर कस्बे एवं क्षेत्र में सर्दी का सुबह एव शाम को असर बना रहता है. आज एकबार बार फिर न्यूनतम तापमान गिरावट के साथ दर्ज किया गया.

आज का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया है, सर्दी की वजह से लोगों की दिनचर्या भी धीरे-धीरे प्रभावित होने लगी है. कस्बे एवं क्षेत्र में सर्दी के कारण लोग सुबह-सुबह सूर्यदेव की धूप का इंताजर करते भी नजर आते है.

सर्दी के बढ़ने के साथ ही लोग गर्म कपडों में लिपटे हुए भी नजर आते हैं. आज मौसम में परिवर्तन देखने को मिला. सुबह-सुबह चाय पानी की दुकानों एव राजमार्ग के समीप होटलों के पास लोग अलाव तापते हुए भी देखे गए. आज कृषि अनुसंधान केन्द्र पर न्यूनतम तापमान गिरावट के साथ 4.4 डिग्री दर्ज किया गया जबकि कल का तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया था.

आने वाले दिनों में सर्दी के तेवर तीखे होने की संभावना है. वहीं, अलवर में सर्दी का सितम शुरू हो गया है. लोग अलाव जलाकर बचाव के रहे हैं. सुबह का तापमान करीब 6 से 7 डिग्री हुआ. खेतों में काम करने वाले किसानों सहित कामगारों को ज्यादा परेशानी हो रही है है.

