Bikaner Weather Update: बीकानेर में आसमान से तड़ातड़ बरस रहे ओले, आंधी-बारिश मचा रही आफत, जानें ताजा अपडेट

Bikaner Weather Update: बीकानेर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. गाढ़वाला में ओलावृष्टि के बाद आज सुबह से तेज बारिश और मेघगर्जन जारी है. जयपुर IMD ने आंधी, बिजली गिरने और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट जारी किया है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published: Feb 18, 2026, 09:56 AM IST | Updated: Feb 18, 2026, 09:56 AM IST

Bikaner Weather Update: बीकानेर जिले में आज मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों की चिंता बढ़ा दी है. सुबह से ही आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं और कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है. बीती रात बीकानेर के गाढ़वाला क्षेत्र में जमकर ओलावृष्टि हुई, जिससे खेतों और खुले स्थानों पर बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई. आज सुबह से शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में फिर से बारिश और ओलों की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं.


दरअसल, पूरे राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, जिसका असर बीकानेर सहित कई जिलों में साफ दिखाई दे रहा है. जयपुर स्थित मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस चेतावनी में बीकानेर और इसके आसपास के जिले भी शामिल हैं.

मौसम विभाग के अनुसार, बीकानेर में आज तेज मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और कहीं-कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है. ओलावृष्टि की आशंका को देखते हुए किसानों और आमजन को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.


बारिश और ओलों के कारण जनजीवन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है. कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे यातायात धीमा हो गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका भी बढ़ गई है. मौसम में अचानक आई इस तब्दीली से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंडी हवाओं ने एक बार फिर सर्दी का अहसास करा दिया है.

मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है. मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी गई है और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा गया है. इसके अलावा, आकाशीय बिजली से बचाव के लिए घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल देने और खुले मैदानों से दूर रहने की हिदायत दी गई है. विभाग ने स्पष्ट कहा है कि मौसम सामान्य होने तक सतर्क रहें और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें.


फिलहाल, बीकानेर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है. आगामी घंटों में स्थिति पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

