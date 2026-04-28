Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bikaner
  • /बीकानेर की धरती उगल रही आग! पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार, जानें मौसम का अपडेट

बीकानेर की धरती उगल रही आग! पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार, जानें मौसम का अपडेट

Bikaner Weather: राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, जिससे लोग झुलस रहे हैं और पारा 45 डिग्री के पा पहुंच चुका है. ऐसे में बीकानेर में हाल बुरा है. हालांकि मौसम विभाग ने आगामी दिनों को लेकर अलर्ट जारी किया है. 

Edited bySneha AggarwalReported byRounak vyas
Published: Apr 28, 2026, 07:35 PM|Updated: Apr 28, 2026, 07:35 PM
बीकानेर की धरती उगल रही आग! पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार, जानें मौसम का अपडेट
Image Credit: AI IMAGE

Bikaner Weather: राजस्थान के बीकानेर जिले में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है तो वही शहर का पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और आमजन भीषण गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं. खासतौर पर रेलवे फाटकों पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम के दौरान लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

हर साल नगर निगम की ओर से इन फाटकों के दोनों तरफ टेंट लगाकर राहगीरों और वाहन चालकों को तेज धूप से राहत दी जाती है लेकिन इस बार अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आई है. ऐसे में लोग गर्मी में घंटों जाम में फंसकर परेशान हो रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी 1 मई से टेंट लगाने की व्यवस्था शुरू की जाएगी. इसी बीच नगर निगम ने लोगों को राहत देने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं. शहर की मुख्य सड़कों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पानी का छिड़काव कराया जा रहा है ताकि तापमान को कुछ हद तक कम किया जा सके और लोगों को राहत मिल सकें.

वहीं, नगर निगम की टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में छिड़काव का काम कर रही हैं. प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और गर्मी से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं.

वर्तमान में राज्य के कुछ भागों में हीटवेव व ऊष्णरात्री का दौर जारी है.


अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री के मध्य दर्ज किया जा रहा है. पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 46.4 डिग्री दर्ज किया गया है. राज्य के दक्षिण पश्चिमी भागों में हीटवेव का दौर आज भी जारी रहने की संभावना है. शेष अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने व हीटवेव से आंशिक राहत मिलने की संभावना है.

एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने व बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के प्रभावी होने से आगामी 3-4 दिन मेघगर्जन के साथ आंधी (40-50 Kmph) व कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, मई के प्रथम सप्ताह में भी राज्य में कहीं-कहीं हीट वेव की परिस्थितियां दर्ज होने व दोपहर बाद मेघगर्जन, आंधी की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में 46°C तापमान के बीच तेज हवाओं और धूल भरी आंधी के साथ होगी बारिश

ट्रेंडिंग न्यूज़

क्या आपको पता है राजस्थान के कौन-सा शहर नमक से बना है?

Rajasthan News: LPG पर बड़ी खबर! राजस्थान में गैस सस्ती या महंगी? जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान की गर्मी में ‘अमृत’ बन गया इस जानवर का दूध, गाय-भैंस भी इसके आगे फेल!

Photos: जयपुर से 80 KM दूर है खूबसूरत जगह, कहलाता है राजस्थान का 'सफेद रेगिस्तान'

मिल गया राजस्थानी शिकंजी बनाने के सबसे यूनिक तरीका, टेस्ट ऐसा कि कोल्ड ड्रिंक भी फेल, तुरंत नोट करें रेसिपी

जयपुर को ठंडक देने आ रहे काले बादल, बस कुछ देर में गरज-चमक के साथ होगी जोरदार बारिश

राजस्थान में 1 मई से लागू होंगे LPG के नए नियम, बिना OTP नहीं मिलेगा सिलेंडर

Aadhaar DOB Update: आधार कार्ड में गलत जन्मतिथि सुधारने का आसान तरीका, इन डॉक्यूमेंट्स से घर बैठे 50 रुपये में हो जाएगा काम

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में क्या है ताजा प्राइस

राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव पर अभी भी असमंजस, सरकार बढ़ाने जा रही निकायों की वित्तीय शक्तियां

बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ समेत इन शहरों में बारिश का अलर्ट! भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, पढ़ें वेदर अपडेट

Photos: राजस्थान की वो नमक नगरी, जहां से पूरी दुनिया चखती है काले नमक का स्वाद!

खाने में क्या बनाएं के सवाल से हो गए परेशान? तो ट्राई करें राजस्थान की ये चटपटी सब्जी

राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले, PM Kisan की 23वीं किस्त की तारीख का हुआ ऐलान!

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

3 ओर से नदियों से घिरा, 1 तरफ खाई... ये है राजस्थान का बिना नींव का अनोखा किला, जो इंजीनियरों के लिए एक पहेली!

दौसा के मोटी बूंदी वाले लड्डू, जिसके टेस्ट के आगे फीकी है हर मिठाई, जानें इसकी पारंपरिक रेसिपी

राजस्थान में Rocket हुए Gold के रेट, चांदी के भी तीखे हुए तेवर, जानें मंगलवार के रेट

शर्मीली जंगली बिल्ली सियागोश की रक्षा के लिए रणथंभौर में कार्यशाला, प्रोजेक्ट कैरेकल लॉन्च

राजस्थान में हीटवेव का कहर! 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, जानें ताजा अपडेट

Live Encounter: 90 करोड़ की हाईटेक ड्रग फैक्ट्री पर दबिश, तस्करों से ANTF-पुलिस की लाइव मुठभेड़

गर्मी में भी ताकत देगा राजस्थान का ये फेमस लड्डू, भूल नहीं पाएंगे स्वाद!

'तरबूज का कटोरा' कहलाता है राजस्थान का ये जिला, जहां उगता है पूरे भारत का सबसे मीठा तरबूज!

मारवाड़ में ड्रग्स का ‘सबसे बड़ा जाल’ बेनकाब! लुणावपुरा फैक्ट्री से 176 किलो MD ड्रग्स बरामद

Rajasthan News: राजस्थान की ‘जलेबी सड़क’, जितनी खूबसूरती है उतना ही रोमांच सफर, देखें Photos

राजस्थान में 46°C तापमान के बीच तेज हवाओं और धूल भरी आंधी के साथ होगी बारिश

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर से लेकर उदयपुर तक जारी हुए प्राइस

राजस्थान में मुंह के बल गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, टैंक फुल करवाने से पहले जान लें लेटेस्ट रेट

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में फिर आसमान पर पहुंचे पेट्रोल-डीजल के भाव, जानें आपके शहर में क्या है 1 लीटर तेल के रेट

राजस्थान के 16 जिलों में होगी तूफानी बारिश! मौसम विभाग ने जारी किए ऑरेंज और येलो अलर्ट

राजस्थान में बनेगा नया टूरिज्म कॉरिडोर, एक साथ जुड़ जाएंगे तीन जिले!

क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'अचार का गांव'?

राजस्थान में अब आधार रखने की टेंशन खत्म! बिना कार्ड के भी होगी पहचान, जानें कैसे

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'मक्खन बड़ा का शहर'?

राजस्थान में आज से बारिश का दौर जारी! चूरू, झुंझुनू,सीकर से लेकर इन शहरों के लिए आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'रसगु्ल्ले का शहर'?

चूरू और सीकर की चिलचिलाती गर्मी के बीच गुलाटी मारेगा मौसम, धूलभरी आंधी के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी

गुजरात से जयपुर तक फैली चोरी की साजिश, 10.5 किलो चांदी के साथ गैंग बेनकाब

राजस्थान में औंधे मुंह नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट! जानें क्या हैं ताजा भाव

Tags:
Bikaner Weather
Rajasthan Weather

About the Author

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
181 हेल्पलाइन का ‘रियलिटी चेक’! मुख्य सचिव–DGP ने खुद उठाया फोन, सुनी शिकायत

181 हेल्पलाइन का ‘रियलिटी चेक’! मुख्य सचिव–DGP ने खुद उठाया फोन, सुनी शिकायत

Jaipur news
2

क्या है पश्चिमी राजस्थान जल परियोजना ? जिससे बदलेगी 12 जिलों के खेती की तस्वीर

Rajasthan government scheme
3

Jaipur: सामूहिक विवाह सम्मेलन के बाद सेवा भारती ने निभाई पगफेरे की रस्म, दिए तोहफे

Rajasthan news
4

राजस्थान चचिर्त DNA किट घोटाले से उठेगी परतें, CM की मंजूरी के बाद FSL अधिकारियों पर चलेगा केस

Rajasthan news
5

रातों-रात गायब हो गया था राजस्थान का पूरा गांव, जानें आज भी कदम रखने से क्यों कांप उठती है रूह!

Rajasthan news