/बीकानेर की धरती उगल रही आग! पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार, जानें मौसम का अपडेट

Bikaner Weather: राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, जिससे लोग झुलस रहे हैं और पारा 45 डिग्री के पा पहुंच चुका है. ऐसे में बीकानेर में हाल बुरा है. हालांकि मौसम विभाग ने आगामी दिनों को लेकर अलर्ट जारी किया है.
Bikaner Weather: राजस्थान के बीकानेर जिले में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है तो वही शहर का पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और आमजन भीषण गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं. खासतौर पर रेलवे फाटकों पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम के दौरान लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
हर साल नगर निगम की ओर से इन फाटकों के दोनों तरफ टेंट लगाकर राहगीरों और वाहन चालकों को तेज धूप से राहत दी जाती है लेकिन इस बार अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आई है. ऐसे में लोग गर्मी में घंटों जाम में फंसकर परेशान हो रहे हैं.
हालांकि नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी 1 मई से टेंट लगाने की व्यवस्था शुरू की जाएगी. इसी बीच नगर निगम ने लोगों को राहत देने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं. शहर की मुख्य सड़कों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पानी का छिड़काव कराया जा रहा है ताकि तापमान को कुछ हद तक कम किया जा सके और लोगों को राहत मिल सकें.
वहीं, नगर निगम की टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में छिड़काव का काम कर रही हैं. प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और गर्मी से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं.
वर्तमान में राज्य के कुछ भागों में हीटवेव व ऊष्णरात्री का दौर जारी है.
अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री के मध्य दर्ज किया जा रहा है. पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 46.4 डिग्री दर्ज किया गया है. राज्य के दक्षिण पश्चिमी भागों में हीटवेव का दौर आज भी जारी रहने की संभावना है. शेष अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने व हीटवेव से आंशिक राहत मिलने की संभावना है.
एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने व बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के प्रभावी होने से आगामी 3-4 दिन मेघगर्जन के साथ आंधी (40-50 Kmph) व कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, मई के प्रथम सप्ताह में भी राज्य में कहीं-कहीं हीट वेव की परिस्थितियां दर्ज होने व दोपहर बाद मेघगर्जन, आंधी की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है.
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