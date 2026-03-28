Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

बीकानेर में बदला मौसम का मिजाज! IMD ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट

Bikaner Weather: राजस्थान के बीकानेर में मौसम का मिजाज बदल गया है. बीकानेर समेत आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Mar 28, 2026, 10:58 PM IST | Updated:Mar 28, 2026, 10:58 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं फाफड़ा, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Rajasthani Fafda

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं फाफड़ा, जानें रेसिपी और फायदे

पैन कार्ड नियमों में बड़ा उलटफेर, 1 अप्रैल 2026 से इन 7 जगहों पर पैन अनिवार्य, जुर्माने का भी खतरा
7 Photos
Pan Card

पैन कार्ड नियमों में बड़ा उलटफेर, 1 अप्रैल 2026 से इन 7 जगहों पर पैन अनिवार्य, जुर्माने का भी खतरा

रेड कारपेट को दरकिनार और VIP चौकी को पैर से किया साइड, महिला IPS का सादगी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर छाया
6 Photos
Jodhpur SP PD Nitya

रेड कारपेट को दरकिनार और VIP चौकी को पैर से किया साइड, महिला IPS का सादगी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर छाया

राजस्थान के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी! इन जिलों में बारिश की संभावना
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी! इन जिलों में बारिश की संभावना

बीकानेर में बदला मौसम का मिजाज! IMD ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट

Bikaner Weather: राजस्थान के बीकानेर में मौसम का मिजाज बदल गया है. बीकानेर समेत आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में मौसम मुख्यत: शुष्क रहा. इस अवधि में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान कोटा में 37.2 डिग्री दर्ज हुआ.

वहीं न्यूनतम तापमान फतेहपुर सीकर में 14.9 डिग्री दर्ज किया गया. वर्तमान में मध्य से ऊपरी क्षोभ मंडलीय स्तर में लगभग 3.1 से 9.4 किलोमीटर ऊंचाई में पछुआ हवाओं के साथ एक तरफ उत्तर भारत के उत्तरी भागों के समीप 86 E देशांतर के आसपास सक्रिय है. इसके प्रभाव से आज 28 मार्च को बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है. जबकि शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार बीकानेर संभाग के साथ आसपास के कुछ इलाकों में बारिश संभावना है. जिसके चलते मौसम विभाग ने बीकानेर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही 20-20 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

मौसम विभाग ने मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है. साथ ही मौसम समान्य होने के बाद ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है. वहीं 29 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है. इस दौरान राज्य में मेघ गर्जन, बिजली चमकने, झोंकेदार तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं आसपास के पश्चिमी जिलों में कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBikaner Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news