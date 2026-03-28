बीकानेर में बदला मौसम का मिजाज! IMD ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट

Bikaner Weather: राजस्थान के बीकानेर में मौसम का मिजाज बदल गया है. बीकानेर समेत आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में मौसम मुख्यत: शुष्क रहा. इस अवधि में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान कोटा में 37.2 डिग्री दर्ज हुआ.

वहीं न्यूनतम तापमान फतेहपुर सीकर में 14.9 डिग्री दर्ज किया गया. वर्तमान में मध्य से ऊपरी क्षोभ मंडलीय स्तर में लगभग 3.1 से 9.4 किलोमीटर ऊंचाई में पछुआ हवाओं के साथ एक तरफ उत्तर भारत के उत्तरी भागों के समीप 86 E देशांतर के आसपास सक्रिय है. इसके प्रभाव से आज 28 मार्च को बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है. जबकि शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है.

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मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार बीकानेर संभाग के साथ आसपास के कुछ इलाकों में बारिश संभावना है. जिसके चलते मौसम विभाग ने बीकानेर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही 20-20 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

मौसम विभाग ने मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है. साथ ही मौसम समान्य होने के बाद ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है. वहीं 29 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है. इस दौरान राज्य में मेघ गर्जन, बिजली चमकने, झोंकेदार तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं आसपास के पश्चिमी जिलों में कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है.

