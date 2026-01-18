Zee Rajasthan
Bikaner Weather Update: बीकानेर में घने कोहरे से बदला मौसम, बढ़ी सर्दी, किसानों को मिली राहत

Bikaner Weather Update: राजस्थान में बीकानेर के बज्जू में एक सप्ताह बाद बज्जू क्षेत्र में फिर से कोहरे की दस्तक से मौसम में बदलाव आया है. पिछले कुछ दिनों से तेज धूप और गर्मी के कारण किसान वर्ग निराश था, वहीं सर्दी का असर कम होने से बाजारों में भी रौनक घट गई थी. रविवार सुबह कोहरा छाने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे किसानों में प्रसन्नता देखी गई. 
 

Published: Jan 18, 2026, 01:39 PM IST | Updated: Jan 18, 2026, 01:39 PM IST

Bikaner Weather Update: बीकानेर जिले में एक सप्ताह बाद फिर से कोहरे की दस्तक से मौसम का मिजाज बदल गया है. रविवार सुबह बज्जू क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई. पिछले कुछ दिनों से तेज धूप और बढ़ती गर्मी के कारण जहां किसान वर्ग चिंतित था, वहीं सर्दी का असर कम होने से बाजारों की रौनक भी फीकी पड़ गई थी. ऐसे में कोहरे के लौटने से मौसम ने एक बार फिर करवट ली है.

बीते दिनों बीकानेर में दिन के समय तेज धूप निकलने और तापमान बढ़ने से लोगों को हल्की गर्मी का अहसास होने लगा था. सर्दी के कमजोर पड़ने से रबी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही थी. खासकर गेहूं, चना और सरसों की फसलों के लिए ठंड और नमी की जरूरत होती है, जो पिछले दिनों कम होती नजर आ रही थी. इसी वजह से किसान वर्ग निराश दिख रहा था.

रविवार सुबह बज्जू क्षेत्र में कोहरा छाने के साथ ही ठंडक बढ़ गई. तापमान में आई गिरावट से किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई. कृषि विशेषज्ञों और किसानों का मानना है कि कोहरे और ठंडे मौसम से रबी फसलों को काफी फायदा मिलेगा. कोहरे के कारण वातावरण में नमी बनी रहती है, जिससे फसलों की बढ़वार बेहतर होती है. गेहूं की बालियों में दाना भरने, चने की फसल की मजबूती और सरसों की पैदावार के लिए यह मौसम अनुकूल माना जा रहा है.

फसलों की स्थिति और बेहतर होगी

मौसम में आए इस बदलाव से कृषि क्षेत्र को राहत मिली है. किसानों को उम्मीद है कि अगर अगले कुछ दिनों तक ठंड और हल्का कोहरा बना रहता है, तो फसलों की स्थिति और बेहतर होगी. इससे उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ किसानों की मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है.

आम जनजीवन पर भी असर

कोहरे की वजह से आम जनजीवन पर भी असर देखने को मिला. सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे यातायात प्रभावित रहा. कोहरे के कारण कुछ दूरी पर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था. खासतौर पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर वाहन धीमी गति से चलते नजर आए. कई चालकों ने कोहरे को लेकर निराशा जताई, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने से दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है.

बीकानेर में कोहरे की वापसी ने जहां किसानों को राहत दी है, वहीं यातायात के लिहाज से सावधानी बरतने की जरूरत बढ़ा दी है. मौसम के इस बदलाव को कृषि के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, जबकि आम लोगों और वाहन चालकों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है.

