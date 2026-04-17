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Bikaner Weather Update: बीकानेर में अचानक बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

Bikaner Weather Update: बीकानेर में 41°C की भीषण गर्मी के बीच मौसम बदलने के संकेत हैं. IMD जयपुर ने आंधी, मेघगर्जन और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है. तेज हवाओं से अस्थायी राहत मिलेगी लेकिन जल्द ही फिर गर्मी बढ़ने की संभावना है.
 

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: Apr 17, 2026, 06:22 AM|Updated: Apr 17, 2026, 06:22 AM
Bikaner Weather Update: बीकानेर में अचानक बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश का अलर्ट जारी
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bikaner Weather Update: राजस्थान में अप्रैल की शुरुआत से ही गर्मी ने अपना तीखा रूप दिखाना शुरू कर दिया है. खासकर पश्चिमी इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और बीकानेर संभाग में पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. तेज धूप और लू जैसे हालात के बीच अब मौसम में अचानक बदलाव की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को अस्थायी राहत मिल सकती है.

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 17 अप्रैल के लिए राज्य के तीन संभागों- जयपुर, बीकानेर और भरतपुर में मौसम परिवर्तन को लेकर अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, इन क्षेत्रों के अलग-अलग हिस्सों में मेघगर्जन, हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है.

बादल छाने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना

बीकानेर और उसके आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज अचानक बदल सकता है. यहां कहीं-कहीं बादल छाने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. साथ ही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इन हवाओं के कारण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन यह बदलाव ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा.

गरज-चमक और हल्की बारिश

मौसम विभाग के अनुसार यह परिवर्तन एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण हो रहा है, जो उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सक्रिय है. इसी वजह से बादल बनने, गरज-चमक और हल्की बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. यह असर कुछ ही समय तक ही सीमित रहेगा और इसके बाद मौसम फिर से शुष्क और गर्म हो जाएगा.

तेज गर्मी के बीच इस तरह का मौसम बदलाव लोगों के लिए राहत भरा हो सकता है लेकिन इसके साथ सावधानी बरतना भी जरूरी है. विभाग ने आमजन को मेघगर्जन के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. खासतौर पर खुले स्थानों पर जाने से बचने, पेड़ों के नीचे खड़े न होने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की हिदायत दी गई है.

पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव जैसे हालात

विशेषज्ञों का मानना है कि अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में तापमान और अधिक बढ़ सकता है, जिससे पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव जैसे हालात बन सकते हैं. ऐसे में लोगों को पर्याप्त पानी पीने, धूप में बाहर निकलने से बचने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है.

बीकानेर संभाग में फिलहाल गर्मी का प्रकोप जारी है, लेकिन अल्पकालिक मौसम बदलाव से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है. आने वाले दिनों में फिर से तेज गर्मी लौटने के संकेत हैं.

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