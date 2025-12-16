Zee Rajasthan
बीकानेर में सर्दी और कोहरे की दस्तक, जनजीवन प्रभावित

Rajasthan News: बीकानेर और खाजूवाला बॉर्डर क्षेत्र में घना कोहरा छाया, जिससे विजिबिलिटी कम हुई और हाइवे पर रफ्तार थम गई. अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पुलिस ने गश्त बढ़ाई. हालांकि, यह कोहरा चना और सरसों जैसी रबी फसलों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जिससे किसान खुश हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Rounak vyas
Published: Dec 16, 2025, 12:05 PM IST | Updated: Dec 16, 2025, 12:05 PM IST

बीकानेर में सर्दी और कोहरे की दस्तक, जनजीवन प्रभावित

Bikaner Weather Update: रेगिस्तानी धरती बीकानेर में मंगलवार सुबह सर्दी और घने कोहरे ने एक साथ दस्तक दे दी. शहर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र खाजूवाला तक पूरा इलाका घने कोहरे से ढ़का नजर आया, जिससे विजिबिलिटी (दृश्यता) काफी कम हो गई.

थमी रफ्तार, बढ़ी बॉर्डर पर गश्त
घने कोहरे के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. हाइवे और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और पहिए थम से गए.जिससे सड़कों पर आने-जानें वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

खाजूवाला, दन्तोर, छतरगढ़ और पूगल सहित जिले भर में घना कोहरा छाया होने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से पुलिस ने अतिरिक्त गश्त बढ़ा दी है. स्कूल जाते छोटे स्कूली बच्चे भी ठिठुरते हुए नजर आए. बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोग घरों और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव का सहारा ले रहे हैं.

किसानों के लिए कोहरा वरदान
मौसम के इस अचानक पलटे से आमजन को परेशानी जरूर हुई है, लेकिन किसानों के चेहरे खिल उठे हैं.

मौसम विशेषज्ञों और किसानों के अनुसार, यह बढ़ी हुई ठंड,नमी और घना कोहरा रबी फसलों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी है. किसानों ने बताया कि विशेष रूप से चना (Gram) और सरसों (Mustard) की फसल के लिए यह कोहरा अत्यधिक लाभदायक है, जिससे फसलों के बढ़ने में काफी हद तक मदद होगी और अच्छी पैदावार की उम्मीद है.

कुल मिलाकर बीकानेर और बॉर्डर क्षेत्र में आई यह सर्दी और कोहरा भले ही शहर और सड़कों की रफ्तार धीमी कर रहा है, लेकिन यह किसानों के लिए राहत और लाभ की खबर लेकर आया है.जिससे किसान अच्छी पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

