बीकानेर में अचानक बदला मौसम, काले बादलों ने घेरा शहर, बारिश का अलर्ट जारी

Bikaner Weather Update: बीकानेर में मंगलवार सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है. शहर के कई इलाकों में घने काले बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए शाम तक बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है.

सुबह के समय ही शहर में बादल घिरने लगे और धीरे-धीरे बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ. जवाहर नगर और नयाशहर थाना क्षेत्र समेत कई इलाकों में हल्की फुहारें दर्ज की गईं, जिससे सड़कों पर नमी दिखाई दी. हालांकि, शहरवासी अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं.

जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार, बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है. साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है.

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ओलावृष्टि और धूल भरी आंधी देखने को मिली

गौरतलब है कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सोमवार को राजस्थान के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली थी. विभिन्न क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि और धूल भरी आंधी देखने को मिली. कोटा में दोपहर के समय तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जबकि करौली में तेज हवाओं और जोरदार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया. देर रात चली तेज आंधी के चलते नेशनल हाईवे-23 पर कई पेड़ जड़ से उखड़ गए, हालांकि किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है.

नागौर, अजमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू में भी बारिश दर्ज की गई, जबकि जैसलमेर में धूल भरी आंधी चली. जयपुर और जोधपुर सहित कई शहरों में दिनभर बादल छाए रहे.

बारिश और आंधी-तूफान का दौर शुरू होने की संभावना

मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 3 से 5 अप्रैल के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे प्रदेश में एक बार फिर बारिश और आंधी-तूफान का दौर शुरू होने की संभावना है. मौसम में हो रहे इस बदलाव के कारण दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. सुबह-शाम हल्की ठंडक और दोपहर में गर्मी महसूस की जा रही है.

फिलहाल नागौर में मौसम सामान्य बना हुआ है, लेकिन बादलों की सक्रियता को देखते हुए स्थिति कभी भी बदल सकती है. ऐसे में किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है.

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