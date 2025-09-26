Bikaner News: अब एक दिन में बीकानेर से दिल्ली होगा आना जाना, पीएम मोदी ने कैमल सिटी को दी वंदे भारत ट्रेन की सौगात

Bikaner Vande Bharat Train: बीकानेर को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के प्रयासों से मिली यह ट्रेन 6 घंटे में बीकानेर से दिल्ली का सफर तय करेगी, जिससे यात्री उसी दिन लौट सकेंगे.
Bikaner News: कैमल सिटी के नाम से मशहूर बीकानेर को आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा मिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया. बीकानेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आयोजित भव्य उद्घाटन समारोह में शहरवासियों में उत्साह का माहौल देखा गया. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के विशेष प्रयासों से बीकानेर को यह हाई-स्पीड ट्रेन मिली, और वे स्वयं इस समारोह में शामिल हुए.
6 घंटे में दिल्ली का सफर
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बीकानेर से दिल्ली का सफर मात्र 6 घंटे में पूरा करेगी. यह ट्रेन यात्रियों को एक ही दिन में दिल्ली जाकर उसी ट्रेन से वापस लौटने की सुविधा प्रदान करेगी. इस सुविधा से व्यापारियों, छात्रों और पर्यटकों को विशेष लाभ होगा. यह ट्रेन बीकानेर के लिए न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगी.
उद्घाटन समारोह में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति
उद्घाटन समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के साथ विधायक सिद्धि कुमारी, डीआरएम गौरव गोविल, सम्पत पारीक, जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़, चम्पालाल गैदर, सत्यप्रकाश आचार्य और मोहन सुराणा सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं. समारोह में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग शामिल हुए, जिन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनकर खुशी जाहिर की.
शहर में उत्साह का माहौल
वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ के बाद बीकानेर में उत्सव जैसा माहौल रहा. स्थानीय लोगों ने इस ट्रेन को शहर के विकास में मील का पत्थर बताया. यह ट्रेन न केवल बीकानेर की रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी नया आयाम देगी.
