/प्रचार के लिए 4 ब्लॉक दौड़ रहे उम्मीदवार! बीकानेर के 'सुपर वार्ड-9' में 20 हजार वोटर्स के लिए कांटे की टक्कर

सोचिए, आप एक ही वार्ड के चुनाव में वोट डाल रहे हैं, लेकिन आपके पड़ोस के गांव का प्रशासन किसी और ब्लॉक (पंचायत समिति) के पास हो, चुनाव प्रचार पर निकले उम्मीदवार सुबह किसी और पंचायत समिति में होते हैं, और फिर दोपहर में किसी और में, और शाम ढलते-ढलते तीसरी पंचायत समिति में प्रचार कर रहे होते हैं. ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि राजस्थान के बीकानेर जिला परिषद के 'वार्ड नंबर 9' की जमीनी हकीकत है.

आबादी का गणित और भूगोल

आखिर एक ही वार्ड 4 हिस्सों में कैसे बंट गया ? असल में ये खेल परिसीमन का है. नियम है कि हर वार्ड में आबादी का प्रतिनिधित्व समान होना चाहिए. अब चूंकि इस रेगिस्तानी इलाके में गांव और ढाणियां मीलों दूर तक छितरी हुई थी, इसलिए लगभग 20,000 वोटरों का कोटा पूरा करने के लिए प्रशासन को बीकानेर, कोलायत, हदां और बीठनोक- इन 4 अलग-अलग पंचायत समितियों के गांवों को जोड़कर एक अकेला वार्ड-9 बना दिया.

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प्रत्याशियों के लिए चुनाव नहीं, 'मैराथन'

पंचायत चुनाव 2026 में ये सीट अनुसूचित जाति (SC - महिला) के लिए आरक्षित है. चुनावी अखाड़े में मुख्य रूप से तीन महिलाएं अपनी किस्मत आजमा रही हैं. बीजेपी से मूली देवी, कांग्रेस से मैना देवी और आरएलपी (RLP) से हस्तू. चुनाव प्रचार के लिए वार्ड का दायरा इतना ज्यादा है कि एक छोर से दूसरे छोर की दूरी ही कई किलोमीटर है. कम समय में हर गांव और सुदूर ढाणी तक पहुंचना, किसी बुरे सपने से कम नहीं. सुबह से शाम तक उम्मीदवारों की गाड़ियां धूलभरे रास्तों पर दौड़ती रहती हैं. जब हर जगह पहुंचना नामुमकिन हो गया, तो प्रत्याशियों ने अब व्हाट्सऐप ग्रुप्स, वॉयस कॉल और सोशल मीडिया का जमकर सहारा लेना शुरू कर दिया है.

4 दफ्तर, 4 अफसर - जनता का असली दर्द

चार अलग-अलग पंचायत समितियों में बंटे होने के बावजूद यहां के ग्रामीणों का दर्द एक जैसा ही है. कोलायत और बीठनोक के सुदूर इलाकों में पीने के पानी और नहर के पानी की भारी किल्लत है. मीलों दूर बसी ढाणियों को पक्की या डामर सड़कों का आज भी इंतजार है. लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है. सरकारी दफ्तरों के चक्कर. चूंकि एक ही वार्ड चार अलग-अलग पंचायत समितियों का हिस्सा है, इसलिए यहां के लोगों को अपने छोटे-छोटे सरकारी कामों के लिए चार अलग-अलग विकास अधिकारियों (BDO) के पास जाना होगा.