/कौन हैं अनिल जोशी, जिन्हें BJP ने बनाया प्रवासी प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक

Bikaner News: बीजेपी ने प्रदेश के विभिन्न प्रकोष्ठों में नई नियुक्तियां की हैं. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इसी क्रम में बीकानेर के अनिल जोशी को प्रवासी प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है.

अनिल जोशी को मिली अहम जिम्मेदारी

संगठन में सक्रिय नेता के तौर पर पहचान रखने वाले अनिल जोशी को मिली इस जिम्मेदारी के बाद उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है. नई भूमिका में उनके सामने प्रवासी समाज के बीच संगठन को और मजबूत करने की चुनौती होगी.

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प्रदेश अध्यक्ष का जताया आभार

नियुक्ति के बाद अनिल जोशी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का आभार जताया. उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ निभाएंगे.

संगठन को मजबूत करने पर रहेगा फोकस

नई जिम्मेदारी के साथ अनिल जोशी की भूमिका प्रवासी समाज के बीच संगठन की गतिविधियों को मजबूत करने में अहम रहेगी. बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी उनकी नियुक्ति पर उत्साह जताया है.

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सीएम भजनलाल शर्मा ने किया पीबीएम अस्पताल के मेडिसिन विंग का लोकार्पण, बीकानेर को मिली बड़ी स्वास्थ्य सौगात

बीकानेर स्थित पीबीएम अस्पताल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अत्याधुनिक मेडिसिन विंग का लोकार्पण किया. करीब 105 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस मेडिसिन विंग में 527 बेड की क्षमता है. आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित यह विंग बीकानेरवासियों के लिए बड़ी स्वास्थ्य सौगात माना जा रहा है.

सीएम के स्वागत में मौजूद रहे जनप्रतिनिधि

अस्पताल पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया गया. इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, सुमित गोदारा सहित सभी विधायक मौजूद रहे. अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित रहे. जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डीपी पच्चीसिया की अगुवाई में अतिथियों का स्वागत किया गया.

527 बेड और 60 आईसीयू की सुविधा

मेडिसिन विंग में 527 बेड के साथ 60 आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है. मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए यहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. विंग में सैनिकों और कैदियों के लिए अलग-अलग वार्ड की विशेष व्यवस्था भी की गई है. इसके शुरू होने से पीबीएम अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का और विस्तार होगा.

कन्हैयालाल मूंधड़ा ने बनवाया हॉस्पिटल

यह हॉस्पिटल कन्हैयालाल मूंधड़ा द्वारा बनवाया गया है. लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मूंधड़ा परिवार को बधाई दी और उनके सेवा कार्य की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह ऐसा काम है, जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिसिन विंग का लाभ आने वाली पीढ़ियों के बीकानेरवासियों को मिलेगा.