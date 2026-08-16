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कौन हैं अनिल जोशी, जिन्हें BJP ने बनाया प्रवासी प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक

Bikaner News: बीजेपी ने प्रदेश प्रकोष्ठों में नई नियुक्तियां की हैं. बीकानेर के अनिल जोशी को प्रवासी प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक बनाया गया है. उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का आभार जताते हुए जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाने की बात कही.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rounak vyas
Published:Aug 16, 2026, 11:10 AM IST | Updated:Aug 16, 2026, 11:10 AM IST
कौन हैं अनिल जोशी, जिन्हें BJP ने बनाया प्रवासी प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक
Image Credit: Bikaner News

Bikaner News: बीजेपी ने प्रदेश के विभिन्न प्रकोष्ठों में नई नियुक्तियां की हैं. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इसी क्रम में बीकानेर के अनिल जोशी को प्रवासी प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है.

अनिल जोशी को मिली अहम जिम्मेदारी
संगठन में सक्रिय नेता के तौर पर पहचान रखने वाले अनिल जोशी को मिली इस जिम्मेदारी के बाद उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है. नई भूमिका में उनके सामने प्रवासी समाज के बीच संगठन को और मजबूत करने की चुनौती होगी.

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प्रदेश अध्यक्ष का जताया आभार
नियुक्ति के बाद अनिल जोशी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का आभार जताया. उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ निभाएंगे.

संगठन को मजबूत करने पर रहेगा फोकस
नई जिम्मेदारी के साथ अनिल जोशी की भूमिका प्रवासी समाज के बीच संगठन की गतिविधियों को मजबूत करने में अहम रहेगी. बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी उनकी नियुक्ति पर उत्साह जताया है.

पढ़ें बीकानेर की एक और खबर
सीएम भजनलाल शर्मा ने किया पीबीएम अस्पताल के मेडिसिन विंग का लोकार्पण, बीकानेर को मिली बड़ी स्वास्थ्य सौगात
बीकानेर स्थित पीबीएम अस्पताल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अत्याधुनिक मेडिसिन विंग का लोकार्पण किया. करीब 105 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस मेडिसिन विंग में 527 बेड की क्षमता है. आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित यह विंग बीकानेरवासियों के लिए बड़ी स्वास्थ्य सौगात माना जा रहा है.

सीएम के स्वागत में मौजूद रहे जनप्रतिनिधि
अस्पताल पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया गया. इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, सुमित गोदारा सहित सभी विधायक मौजूद रहे. अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित रहे. जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डीपी पच्चीसिया की अगुवाई में अतिथियों का स्वागत किया गया.

527 बेड और 60 आईसीयू की सुविधा
मेडिसिन विंग में 527 बेड के साथ 60 आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है. मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए यहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. विंग में सैनिकों और कैदियों के लिए अलग-अलग वार्ड की विशेष व्यवस्था भी की गई है. इसके शुरू होने से पीबीएम अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का और विस्तार होगा.

कन्हैयालाल मूंधड़ा ने बनवाया हॉस्पिटल
यह हॉस्पिटल कन्हैयालाल मूंधड़ा द्वारा बनवाया गया है. लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मूंधड़ा परिवार को बधाई दी और उनके सेवा कार्य की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह ऐसा काम है, जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिसिन विंग का लाभ आने वाली पीढ़ियों के बीकानेरवासियों को मिलेगा.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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