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केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल पहुंचे बीकानेर, नाल एयरपोर्ट पर BJP पदाधिकारियों ने किया स्वागत

Bikaner News: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल दो दिवसीय बीकानेर दौरे पर पहुंचे. जहां नाल एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. दौरे के दौरान उन्होंने नाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया.

Edited byAman Singh
Published: Jun 20, 2026, 02:58 PM|Updated: Jun 20, 2026, 02:58 PM
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल पहुंचे बीकानेर, नाल एयरपोर्ट पर BJP पदाधिकारियों ने किया स्वागत
Image Credit: Bikaner News

Bikaner News: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल 20 जून शनिवार को बीकानेर पहुंचे. नाल एयरपोर्ट पर भाजपा पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इसके बाद उन्होंने नाल में नव स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया और जनस्वास्थ्य सुविधाओं को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जा रहा है.

इसके बाद केंद्रीय मंत्री बरसिंहसर थर्मल पावर प्लांट के लिए रवाना हुए, जहां विभिन्न विकास परियोजनाओं और कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान विधायक विश्वनाथ मेघवाल, ताराचंद सारस्वत, भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया, चंपालाल गैदर, संतोषानंद महाराज, सम्पत पारीक, कमल गहलोत सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.

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मीडिया से बातचीत में अर्जुनराम मेघवाल ने बताया कि रविवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर आएंगे और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे. उन्होंने कहा कि डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री शामिल होंगे और रेलवे स्टेशन से साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर बीकानेर को एक बड़ी रेल सौगात देंगे.

वहीं श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में लगातार हो रहे सड़क हादसों पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीकानेर से सीकर तक प्रस्तावित फोरलेन सड़क परियोजना पर कार्य प्रगति पर है. सरकार रोड सेफ्टी को लेकर गंभीर है और जल्द ही परियोजना के कार्यों में और तेजी लाई जाएगी, जिससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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