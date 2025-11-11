Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Dharmendra Deol: रिकवर कर रहे बीकानेर के पूर्व सांसद धर्मेंद्र देओल, बेटी ईशा ने पोस्ट कर दी जानकारी

Dharmendra Deol Health News: ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, "मीडिया हद से ज्यादा सक्रिय है और झूठी खबरें फैला रहा है. मेरे पिताजी की हालत स्थिर है, 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 11, 2025, 10:01 AM IST | Updated: Nov 11, 2025, 10:01 AM IST

Trending Photos

Kota Weather Update: कोटा में ठंडी हवाओं से छूटी लोगों की कंपकंपी, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम का हाल
5 Photos
kota weather update

Kota Weather Update: कोटा में ठंडी हवाओं से छूटी लोगों की कंपकंपी, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

Jaipur Gold Silver Price: सोना-चांदी ने फिर पड़की रफ्तार, महंगा हुआ जेवर बनाना, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर का प्राइस
5 Photos
Jaipur Gold Silver Price Today

Jaipur Gold Silver Price: सोना-चांदी ने फिर पड़की रफ्तार, महंगा हुआ जेवर बनाना, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर का प्राइस

Rajasthan Weather Update: आज से गिरगिट की तरह रंग बदलेगा मौसम, गलन वाली ठंड और भीषण सर्द हवा राजस्थान पर करेगी अटैक
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: आज से गिरगिट की तरह रंग बदलेगा मौसम, गलन वाली ठंड और भीषण सर्द हवा राजस्थान पर करेगी अटैक

राजस्थानी रतालू की सब्जी मीट को भी देती है मात! एक बार खाए तो नहीं भूलेंगे स्वाद
7 Photos
Ratalu ki sabzi

राजस्थानी रतालू की सब्जी मीट को भी देती है मात! एक बार खाए तो नहीं भूलेंगे स्वाद

Dharmendra Deol: रिकवर कर रहे बीकानेर के पूर्व सांसद धर्मेंद्र देओल, बेटी ईशा ने पोस्ट कर दी जानकारी

Dharmendra Deol: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की मौत की अफवाहें सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर तेजी से फैलीं, लेकिन उनकी बेटी ईशा देओल ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया. 89 वर्षीय धर्मेंद्र 31 अक्टूबर से ब्रेच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था. अफवाहों के चलते कई नेता और सितारे श्रद्धांजलि तक दे बैठे, लेकिन ईशा ने स्पष्ट किया कि पिता की हालत स्थिर है और सुधार हो रहा है.

ईशा देओल का सोशल मीडिया संदेश
ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, "मीडिया हद से ज्यादा सक्रिय है और झूठी खबरें फैला रहा है. मेरे पिताजी की हालत स्थिर है, और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है. हम सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे परिवार की प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए. पापा के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद." इस पोस्ट ने फैंस में राहत की सांस बंधी, और #DharmendraAlive ट्रेंड करने लगा. ईशा ने परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की, जो अफवाहों के दौर में एक संदेश बन गया.

अस्पताल में भर्ती, सांस की तकलीफ से चिंता
धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत के कारण दाखिल कराया गया था. डॉक्टरों के अनुसार, उनकी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वेंटिलेटर सपोर्ट से रिकवरी तेज हो रही. सोमवार शाम को बेटे सनी देओल और बॉबी देओल अस्पताल पहुंचे. अफवाहों के बावजूद परिवार ने गोपनीयता बनाए रखी, लेकिन मीडिया की सक्रियता ने स्थिति को और जटिल बना दिया.

बॉलीवुड सितारों का स्नेह: सलमान-शाहरुख पहुंचे मुलाकात को

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

धर्मेंद्र के चाहने वालों का तांता लग गया. सुपरस्टार सलमान खान भारी सुरक्षा के साथ अस्पताल पहुंचे, जबकि शाहरुख खान अपनी लग्जरी रोल्स-रॉयस कार में बेटे आर्यन खान के साथ दिखे. अन्य सितारे जैसे अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दीं. यह स्नेह बॉलीवुड की एकजुटता को दर्शाता है.

बॉलीवुड का स्थायी सितारा

धर्मेंद्र का जन्म 1935 में पंजाब के नसराली गांव में हुआ. 1960 के दशक में 'दिल बेचारा दुखी' से डेब्यू करने वाले 'ही-मैन' ने 'शोले', 'धर्मवीर' जैसी 300+ फिल्मों से अमरता पाई. राजनीति में भी सक्रिय, वे 2004 में बीकानेर से सांसद बने. उनकी विरासत बेटों सनी-बॉबी और पत्नी हेमा मालिनी में बस गई. फैंस प्रार्थना कर रहे हैं कि वे शीघ्र स्वस्थ हों.

Tags

Trending news