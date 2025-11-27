Zee Rajasthan
बीकानेर पहुंचा अजमेर ब्लास्ट का अलर्ट, छावनी बना रेलवे स्टेशन, 24 घंटे पैनी निगरानी

Bikaner On High Alert: अजमेर में बम ब्लास्ट की धमकी के बाद बीकानेर में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से सटे होने के कारण बीकानेर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 27, 2025, 03:33 PM IST | Updated: Nov 27, 2025, 03:33 PM IST

Bikaner: अजमेर में रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अब इसका असर बीकानेर तक पहुंच गया है. अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से सटे होने के कारण बीकानेर को पहले से ही संवेदनशील माना जाता है, ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने कोई रिस्क नहीं लेते हुए रेलवे स्टेशन सहित पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है.

स्टेशन पर बढ़ाई गई सिक्योरिटी

बीकानेर जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था को रातोंरात और सख्त कर दिया गया है. स्टेशन के हर प्रवेश द्वार, प्लेटफॉर्म और पार्किंग क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. आरपीएफ और जीआरपी के जवान 24 घंटे गश्त कर रहे हैं.

डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता अलर्ट

स्टेशन परिसर में डॉग स्क्वॉड की टीम लगातार चक्कर लगा रही है. संदिग्ध सामान और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की बारीकी से जांच की जा रही है. बम निरोधक दस्ता भी स्टेशन पर मौजूद है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है.

हर गाड़ी और हर यात्री की चेकिंग

आने-जाने वाली सभी ट्रेनों के कोचों की गहन तलाशी ली जा रही है. प्लेटफॉर्म पर उतरने वाले प्रत्येक यात्री के सामान की मेटल डिटेक्टर और हैंड स्कैनर से जांच हो रही है. स्टेशन के बाहर टैक्सी, ऑटो और निजी वाहनों की भी रैंडम चेकिंग शुरू कर दी गई है.

अधिकारियों के सख्त निर्देश

वरिष्ठ पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने सुरक्षा बलों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु पर तुरंत कार्रवाई करें. सीसीटीवी कैमरों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. यात्रियों से भी अपील की गई है कि अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत नजदीकी पुलिसकर्मी या आरपीएफ को सूचित करें.बीकानेर में यह हाई अलर्ट तब है जब अजमेर में मिली धमकी को सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं. फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक यह सख्ती जारी रहने की संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


