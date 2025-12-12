Zee Rajasthan
बीकानेर अनाज मंडी में मूंगफली की बंपर आवक, गुजरात के व्यापारियों ने बढ़ा दिए भाव, जानें रेट्स

Bikaner News: राजस्थान में बीकानेर अनाज मंडी में इन दिनों मूंगफली के कारोबार में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है. इस सीजन में मूंगफली की बंपर आवक के साथ-साथ गुजरात के व्यापारियों की सक्रिय एंट्री ने किसानों के चेहरों पर नई चमक ला दी है. मंडी में बढ़ रही खरीद से न केवल किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं, बल्कि व्यापारी वर्ग भी खरीदी के अच्छे अवसर पाकर संतुष्ट दिखाई दे रहा है.

Published: Dec 12, 2025, 01:58 PM IST

सीजन की शुरुआत में किसानों को जहां मूंगफली का भाव ₹4200 से ₹5000 प्रति क्विंटल मिल रहा था, वहीं गुजरात के व्यापारियों के मंडी में उतरने के बाद भाव अचानक बढ़कर ₹5500 से ₹6000 प्रति क्विंटल तक पहुंच गए. यह वृद्धि किसानों के लिए बड़ी राहत बनकर आई है, क्योंकि पिछले कई सीजन से मूंगफली की कीमतों में उतार-चढ़ाव किसानों की कमाई पर असर डाल रहा था.

बारिश की वजह से हुआ था नुकसान
व्यापारियों के अनुसार, इस बार गुजरात में अत्यधिक बारिश के कारण स्थानीय स्तर पर मूंगफली की फसल को काफी नुकसान हुआ. बड़ी मात्रा में मूंगफली खराब हो जाने से गुजरात के खरीदारों को वैकल्पिक बाजार की तलाश करनी पड़ी. ऐसे में बीकानेर, जहां इस बार उत्पादन बेहतर रहा है, व्यापारियों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प साबित हुआ.

गुजरात के व्यापारियों के लगातार ऑर्डर के चलते बीकानेर अनाज मंडी में मूंगफली की बिक्री में अप्रत्याशित तेजी देखी जा रही है. अभी तक मंडी से करीब 40 लाख बोरी मूंगफली की खरीद की जा चुकी है. यह आंकड़ा बीकानेर में मूंगफली व्यापार की मजबूती और बेहतर आपूर्ति क्षमता को दर्शाता है.

किसानों के लिए वरदान साबित हुई
किसानों का कहना है कि गुजरात के व्यापारियों की खरीद के चलते इस बार उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है, जिससे उनकी आय बढ़ी है और आगामी कृषि कार्यों के लिए बेहतर तैयारी संभव हो रही है. कुछ किसानों ने यह भी बताया कि पिछले वर्षों में ऐसे अच्छे भाव मिलने की उम्मीद कम ही रहती थी, लेकिन इस बार गुजरात के बाजार में आई कमी किसानों के लिए वरदान साबित हुई है.

व्यापारी वर्ग भी मंडी की गुणवत्ता और उत्पादन से संतुष्ट दिखाई दे रहा है. उनका कहना है कि बीकानेर की मूंगफली गुणवत्ता में उत्कृष्ट है और लगातार आपूर्ति मिलने से व्यापार सुचारू रूप से चल रहा है.

बीकानेर मंडी में खरीद की यह तेजी आने वाले दिनों में भी जारी रहने की संभावना जताई जा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर गुजरात में स्थानीय आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो बीकानेर के किसानों को और बेहतर दाम मिल सकते हैं, जिससे क्षेत्र के मूंगफली व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका मिलेगा.

