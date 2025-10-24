Zee Rajasthan
चोरों ने बकरी चुराने के लिए किया ऐसा कांड कि देखने वालों के खड़े हो गए रौंगटे, परिवार को किया बेहोश और उतार दिया मौत के घाट

Crime News: छतरगढ़ के धान मंडी के सामने उमाराम मेघवाल के खेत में देर रात हुई. 70 वर्षीय उमाराम अपनी चारपाई पर सो रहे थे, जब चोरों ने उनके बाड़े से 30 से 40 बकरियां चुरा लीं. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 24, 2025, 02:32 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 02:32 PM IST

चोरों ने बकरी चुराने के लिए किया ऐसा कांड कि देखने वालों के खड़े हो गए रौंगटे, परिवार को किया बेहोश और उतार दिया मौत के घाट

Bikaner Crime News: बीकानेर के छतरगढ़ थाना क्षेत्र में धान मंडी के सामने एक सनसनीखेज वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी. चोरों ने खेत में सो रहे 70 वर्षीय वृद्ध उमाराम मेघवाल की हत्या कर दी और 30 से 40 बकरियां चुरा लीं. चोरों ने उमाराम के परिवार के अन्य सदस्यों को भी बेहोश कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही छतरगढ़ पुलिस और बीकानेर से फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (FSL) की टीम मौके पर पहुंची. डीवाईएसपी अमरजीत चावला खाजूवाला से छतरगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

वृद्ध की हत्या और लूट: रात में हुआ हमला

घटना छतरगढ़ के धान मंडी के सामने उमाराम मेघवाल के खेत में देर रात हुई. 70 वर्षीय उमाराम अपनी चारपाई पर सो रहे थे, जब चोरों ने उनके बाड़े से 30 से 40 बकरियां चुरा लीं. हमलावरों ने उमाराम की हत्या कर दी और परिवार के अन्य सदस्यों को बेहोश कर दिया. प्रारंभिक जांच में पुलिस को संदेह है कि चोरों ने लूट के दौरान विरोध होने पर उमाराम पर हमला किया. हत्या और लूट की इस वारदात से स्थानीय लोग दहशत में हैं.

पुलिस और FSL की त्वरित कार्रवाई

सूचना मिलते ही छतरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. बीकानेर से FSL टीम को बुलाया गया ताकि वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सकें. डीवाईएसपी अमरजीत चावला ने खाजूवाला से छतरगढ़ पहुंचकर जांच की कमान संभाली. पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है. घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है.

इलाके में दहशत: बढ़ाई गई सुरक्षा

इस क्रूर वारदात ने छतरगढ़ और आसपास के इलाकों में सनसनी फैला दी है. ग्रामीणों में डर का माहौल है, क्योंकि चोरों ने न केवल लूटपाट की, बल्कि हत्या और परिवार को बेहोश करने जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. जांच में चोरों की पहचान और मकसद का पता लगाने पर जोर दिया जा रहा है.

