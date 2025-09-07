Zee Rajasthan
Churu: ग्राहकों ने चाय वाले का नाम पूछ किया ऑर्डर कैंसिल,अंजाम भुगतने की दी धमकी

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक चाय की दुकान कुछ ग्राहकों ने चायवाले की जाति पूछकर चाय पीने से मना कर दिया. 

Churu: ग्राहकों ने चाय वाले का नाम पूछ किया ऑर्डर कैंसिल,अंजाम भुगतने की दी धमकी

Churu News: राजस्थान में जातीय जहर का बड़ा मामला सामने आया है, जहां हाइवे से गुजर रहे कार सवार ग्राहकों ने महज इसलिए अपना चाय का ऑर्डर कैंसिल कर दिया की चाय बनाने वाला विशेष जाति का था.

चाय वाले और ग्राहकों के बीच बहस का यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है और इस पूरे प्रकरण में सांडवा थाने में एससी, एसटी की संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है. हालांकि ज़ी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

सांडवा थानाधिकारी करतार सिंह नें बताया कि थाना इलाके के ईयारा निवासी 30 वर्षीय चेनाराम मेघवाल नें थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बंबू, ईयारा फांटा पर उसका चाय और नाश्ते की दुकान है. 5 सितंबर को बीकानेर के नोखा की और से उसकी दुकान के आगे एक बोलेरो गाड़ी आकर रुकी और उसमें से कुछ लोगों नें उतर कर उन्हें चार चाय का ऑर्डर दिया और तभी बोलेरो सवार लोगों में से एक शख्स ने आकर मुझसे मेरा नाम और मेरी जाति पूछी. वहीं, नाम और जाति बताने पर सभी लोग खड़े होकर वहां से जाने लगे.

पीड़ित ने दर्ज मामले में बताया कि जब मैंने उनसे कहा कि आपने चाय का ऑडर दिया था और चाय बनकर तैयार हैं तो उन्होंने कहा कि हमें विशेष जाति के लोगों के हाथों से बनी चाय नहीं पीनी. पीड़ित ने दर्ज मामले में बताया कि उसने जब चाय के पैसे मांगे तो बोलेरो सवार लोगों नें पैसे देने से मना करते हुए अंजाम भुगतने की धमकी दी.

सीओ करेंगे मामले की जांच
सांड़वा थानाधिकारी करतार सिंह नें बताया पीड़ित की रिपोर्ट पर सांडवा थाने में बीएनएस की धाराओ में एससी, एसटी एक्ट में बीकानेर के सोहन जाट के खिलाफ मामला दर्जकर मामले की जांच सीओ प्रहलादराय को सौंपी है.

वहीं, पूरे प्रकरण में भीम सेना नें भी जातीय जहर के इस मामले के सामने आने के बाद बड़े प्रदर्शन की चेतावनी देते हुए कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आज भी लोगों में ओछी मानसिकता है.

