वैन चालक ने 8 साल की छात्रा के साथ किया दुष्कर्म, स्कूल से घर नहीं... होटल में ले जाकर की दरिंदगी!

Rajasthan News: चूरू जिले के सरदारशहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 8वीं कक्षा की 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ निजी स्कूल के वैन चालक ने दुष्कर्म किया. पीड़िता के पिता ने सरदारशहर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस ने आरोपी वैन चालक के खिलाफ POCSO एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि उनकी बेटी सरदारशहर के एक निजी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है. स्कूल आने-जाने के लिए निजी वैन का इस्तेमाल होता है, जो सुबह करीब 9 बजे घर से स्कूल ले जाती है और छुट्टी के बाद घर छोड़ती है. वैन चालक नारायण शर्मा बच्चियों के साथ गलत व्यवहार करता था. पीड़िता ने पिता को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल और व्यवस्थापक से शिकायत की. स्कूल ने एक बार नारायण शर्मा को नौकरी से हटा दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे वापस रख लिया गया.



17 फरवरी को सुबह 9 बजे वैन चालक ने पीड़िता को घर से ले जाने के बाद रतनगढ़ हाईवे पर स्थित एक कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने बच्ची को डराया कि किसी को बताया तो जान से मार डालूंगा. डर के कारण बच्ची चुप रही और बाद में सहेलियों व क्लास टीचर को घटना बताई. टीचर ने पिता को सूचना दी, तब पिता ने बच्ची से पूछताछ की और पूरी घटना पता चली.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



आरोपी ने पहले भी की गलत हरकतें

रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि वैन चालक नारायण शर्मा ने पहले भी कई बार उसके साथ गलत हरकतें की हैं. स्कूल प्रिंसिपल और व्यवस्थापक को घटना की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट, भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.



पुलिस जांच शुरू

थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि आरोपी नारायण शर्मा की तलाश जारी है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और बयान दर्ज किए जा रहे हैं. स्कूल प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है कि आरोपी को वापस क्यों रखा गया. पुलिस ने स्कूल वाहन की जांच भी शुरू कर दी है.

समाज में आक्रोश

यह घटना चूरू जिले में नाबालिग छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. स्थानीय लोग और अभिभावक स्कूलों में वाहन चालकों की जांच और निगरानी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-