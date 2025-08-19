Churu News: रतनगढ़-सरदारशहर हाईवे पर पिकअप-कंटेनर में भीषण भिडंत, मंजर देख मची अफरा-तफरी

Churu News: रतनगढ़-सरदारशहर मेगा हाईवे पर देर रात रतनगढ़ आईटीआई के पास एक भीषण हादसा हुआ, जब आबकारी विभाग की शराब से भरी पिकअप, जो रिंगस से हनुमानगढ़ जा रही थी.
हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता रामवीर राईका ने स्थानीय लोगों की मदद से तत्परता दिखाई और दोनों चालकों को सुरक्षित बाहर निकाला. इस हादसे से हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा. रामवीर राईका के इस मानवीय कार्य की आसपास के लोगों ने सराहना की, और घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए भेजा गया.
रतनगढ़-सरदारशहर मेगा हाईवे पर देर रात रतनगढ़ आईटीआई के पास एक भीषण हादसा हुआ, जब आबकारी विभाग की शराब से भरी पिकअप, जो रिंगस से हनुमानगढ़ जा रही थी, हनुमानगढ़ की ओर से आ रहे एक कंटेनर से टकरा गई. इस जोरदार भिड़ंत के कारण दोनों वाहन पलट गए, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया.
हादसे की सूचना मिलते ही युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह राईका अपने साथियों के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और फंसे हुए चालकों, पिकअप चालक भूरामल जाट और कंटेनर चालक मुकेश प्रजापति, को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला. दोनों चालकों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें तत्काल निजी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया. हादसे के बाद पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाईवे पर लगे जाम को खुलवाने में जुट गई.
इस घटना से हाईवे पर यातायात कुछ देर के लिए पूरी तरह ठप रहा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई. रामवीर सिंह राईका के त्वरित और मानवीय प्रयासों की स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की. पुलिस और आबकारी विभाग ने घटना की जांच शुरू कर दी है ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके.