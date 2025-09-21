Zee Rajasthan
Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में प्रेमी ने प्रेमिका पर चाकू से हमला किया, जिसको गिरफ्तार कर पुलिस ने मुख्य बाजार में आरोपी की परेड निकाली. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Navratan prajapat
Published: Sep 21, 2025, 04:45 PM IST | Updated: Sep 21, 2025, 04:45 PM IST

Churu: आशिक ने कॉलेज जाती हुई गर्लफ्रेंड में घोंपा चाकू, पुलिस ने निकाली बाजार में परेड

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में शनिवार को कॉलेज में प्रैक्टिकल देने जा रही अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी की रविवार को मुख्य बाजार में पुलिस ने परेड निकाली.

परेड निकालकर पुलिस ने आमजन को यह संदेश दिया कि बदमाश प्रवृत्ति के लोगों की ऐसी ही हालत होती है. आरोपी विकास की पुलिस थाना से बस स्टैंड व मुख्य बाजार तक पैदल परेड निकाली गई.

इसी दौरान आमजन ने पुलिस का धन्यवाद देते हुए पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए. तारानगर थाना अधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया कि शनिवार को 22 वर्षीय युवती पूजा कॉलेज में प्रैक्टिकल देने जा रही थी.

इसी दौरान उसके दोस्त विकास ने उससे नाराज होकर उसे पर ताबड़तोड़ चाकू से कई वार कर दिए थे, जिससे वह गंभीर घायल हो गई थी. वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया था.

थाना अधिकारी ने बताया है कि अपराध करने वालों की ऐसी दशा होती है. वहीं, मामले को लेकर डीएसपी रोहित सांखला ने बताया कि युवक-युवती का पिछले 5-6 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. पिछले कुछ दिनों से दोनों में किसी बात को लेकर दोनों में अनबन के चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया है. परेड के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

