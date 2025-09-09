Churu: शिक्षकों का उग्र प्रदर्शन, SDM के खिलाफ नारेबाजी और सचिवालय में घुसे

Churu News: राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के बैनर तले मंगलवार शाम उपखंड कार्यालय परिसर में शिक्षकों का धरना प्रदर्शन उग्र हो गया. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से धक्का-मुक्की करते हुए जमकर नारेबाजी की और मिनी सचिवालय में प्रवेश कर उपखंड अधिकारी के खिलाफ विरोध दर्ज कराया. गौरतलब है कि राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उपशाखा राजगढ़ का अनिश्चितकालीन धरना 13 अगस्त से जारी है.

संगठन का आरोप है कि उपखंड अधिकारी का रवैया शिक्षकों के प्रति असंवेदनशील है और शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है. इसी क्रम में 5 अगस्त को संगठन के तीन साथियों को धमकी भरे नोटिस जारी किए गए थे, जिसके विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ.

मंगलवार को सभा में वक्ताओं ने कहा कि शिक्षकों की मांगें जायज हैं, बावजूद इसके अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है. प्रदर्शन में अभिभाषक संघ ने भी समर्थन दिया. सभा के बाद शिक्षक नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपने के लिए मिनी सचिवालय में घुसने लगे. पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

शिक्षकों ने उपखंड अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके कार्यालय कक्ष में पहुंचकर ज्ञापन एसडीएम के पीए को सौंपा. संगठन का कहना है कि जब तक धमकी भरे नोटिस वापस नहीं लिए जाते और शिक्षकों को बीएलओ के कार्यों से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा.

कार्यकारी अध्यक्ष नरेश राय ने कहा कि उच्च अधिकारियों को बार-बार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के बजाय नोटिस थमा दिए जाते हैं, जो लोकतंत्र और शिक्षकों के अधिकारों का हनन है. जिलाध्यक्ष विजय पोटलिया ने घोषणा की कि 12 सितंबर को जिला कलेक्टर चूरू को ज्ञापन सौंपा जाएगा और एसडीएम का पुतला दहन किया जाएगा.

