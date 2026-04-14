जेल बना सुधार और रोजगार का केंद्र, बीकानेर सेंट्रल जेल में हाईटेक मशीनों से बनेंगे कपड़े

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर केंद्रीय कारागार अब सिर्फ सजा का स्थान नहीं, बल्कि सुधार, कौशल और आत्मनिर्भरता का मॉडल बनता नजर आ रहा है, यहां उद्योगशाला में हाईटेक मशीनों के जरिए कैदियों द्वारा तैयार किया गया कपड़ा अब अन्य जेलों, अस्पतालों और सरकारी संस्थानों तक पहुंचेगा.

बीकानेर सेंट्रल जेल की उद्योगशाला में अत्याधुनिक ऑटोमैटिक रेपियर लूम मशीन की स्थापना के साथ एक नई पहल की शुरुआत हुई है. यह मशीन आधुनिक तकनीक पर आधारित है, जो तेज गति और उच्च सटीकता के साथ बुनाई करने में सक्षम है. इसकी मदद से कम समय में अधिक मात्रा में बेहतर गुणवत्ता का कपड़ा तैयार किया जा रहा है, यहां कैदियों द्वारा तैयार किए जा रहे बेडशीट, कंबल और कैदी वस्त्र अब न केवल जेल के भीतर उपयोग होंगे, बल्कि राजस्थान की अन्य जेलों, सरकारी अस्पतालों जैसे पीबीएम और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भी भेजे जाएंगे.

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इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कैदियों को हुनर सीखने का अवसर मिल रहा है. सजायाफ्ता कैदियों का कहना है कि पहले जहां पुरानी मशीनों में अधिक समय और मेहनत लगती थी वहीं अब नई तकनीक के कारण काम आसान, तेज और अधिक सटीक हो गया है. मशीन में कोई तकनीकी खराबी या धागा टूटने पर यह स्वतः बंद हो जाती है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता बनी रहती है.

जेल अधीक्षक से मिली जानकारी के अनुसार, कैदियों ने बताया कि यहां सीखा गया यह काम उनके लिए जेल से बाहर निकलने के बाद रोजगार का एक मजबूत आधार बनेगा. वे इसे एक नई शुरुआत के रूप में देख रहे हैं, जहां वे अपराध की दुनिया छोड़कर सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे. जेल प्रशासन की यह पहल न केवल सुधारात्मक दृष्टिकोण को मजबूत कर रही है, बल्कि कैदियों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है.

