Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rounak vyas
Published: Feb 05, 2026, 11:47 AM IST | Updated: Feb 05, 2026, 01:47 PM IST

Bikaner Khejri Bachao Andolan : मंत्री केके विश्नोई बीकानेर में, क्या शाम तक बड़ी घोषणा की उम्मीद ?

Bikaner Khejri Bachao Andolan : बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन का आज चौथा दिन है. कई जिलों से अनशन पर पर्यावरण प्रेमियों के बैठने की खबरें आ रही है. इस बीच भजनलाल सरकार में मंत्री केके विश्नोई और जसवंत सिंह,पब्बाराम बिश्नोई,बीजेपी उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई,पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी,पूर्व विधायक महेंद्र सिंह खोखर धरनास्थल पर पहुंचे और मंत्री विश्नोई ने कहा लिखित में आश्वासन देने की बात कही.


मंत्री के के विश्नोई ने कहा कि वर्तमान केंद्र से प्रदेश तक की सरकार मां अमृता देवी को याद करती है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मामले को लेकर शाम तक कोई बड़ी घोषणा शायद हो सकती है.

खेजड़ी बचाओ आंदोलन के चौथे दिन करीब 480 से ज्यादा लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं. कई की तबीयत बिगड़ रही है. जिसको लेकर विश्नोई धर्मशाला में अस्थाई अस्पताल बनाया गया है.

खेजड़ीकी कटाई को रोकने के लिए अनशनकारी कठोर कानून की मांग पर अड़े हैं. इस बीच भजनलाल सरकार में मंत्री केके विश्नोई बीकानेर पहुंच चुके हैं. उम्मीद की जा रही है कि मामले को लेकर शाम तक कोई बड़ी घोषणा हो सकती है.


आपको बता दें कि अनशन पर बैठे धवा डोली मठ के महंत संत लाल दास की तबीयत में गंभीर गिरावट आने के बाद उन्हें पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर से आंदोलनकारियों में चिंता का माहौल है.

संत सच्चिदानंद महाराज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में संत आमरण अनशन पर बैठे हैं. उन्होंने सरकार पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि खुद को सनातनी बताने वाली सरकार इस मुद्दे पर निष्ठुर रवैया अपनाए हुए है.

उन्होंने कहा कि अन्न और जल त्यागकर बैठे लोगों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है. संत सच्चिदानंद महाराज ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कानून नहीं बनाया गया तो आंदोलन और उग्र हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि बस तारीख बता दी जाए, वे आमरण अनशन समाप्त कर वहां से चले जाएंगे.

