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बीकानेर में अश्विनी वैष्णव और अर्जुनराम मेघवाल से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, सौंपा 8 सूत्रीय मांगपत्र

Rajasthan Politics: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अर्जुनराम मेघवाल बीकानेर दौरे पर पहुंचे. पूर्व मंत्री डॉ. बीडी कल्ला की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने दोनों केंद्रीय मंत्रियों को 8 सूत्रीय मांगपत्र सौंपते हुए प्रमुख समस्याओं और विकास संबंधी मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया.

Edited byAman Singh
Published: Jun 21, 2026, 03:57 PM|Updated: Jun 21, 2026, 03:57 PM
बीकानेर में अश्विनी वैष्णव और अर्जुनराम मेघवाल से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, सौंपा 8 सूत्रीय मांगपत्र
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: बीकानेर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर क्षेत्र से जुड़े विभिन्न जनहित और विकास कार्यों की मांगें रखीं. पूर्व मंत्री डॉ. बीडी कल्ला की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने दोनों केंद्रीय मंत्रियों को 8 सूत्रीय मांगपत्र सौंपते हुए बीकानेर की प्रमुख समस्याओं और विकास संबंधी मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया.

प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस जिलाध्यक्ष बिश्नाराम सियाग, सुमित कोचर सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल रहे. इस दौरान रेल सुविधाओं के विस्तार, सड़क विकास, चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा शहर की आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.

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कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीकानेर के विकास और आमजन की सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य लंबे समय से लंबित हैं, जिन पर केंद्र सरकार को प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए. कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्रीय समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए जनहित के विभिन्न विषयों को प्रमुखता से उठाया.

वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुना और संबंधित विषयों पर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया. इस मुलाकात के माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने बीकानेर से जुड़े विभिन्न मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने का प्रयास किया.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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