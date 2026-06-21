/बीकानेर में अश्विनी वैष्णव और अर्जुनराम मेघवाल से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, सौंपा 8 सूत्रीय मांगपत्र

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Rajasthan Politics: बीकानेर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर क्षेत्र से जुड़े विभिन्न जनहित और विकास कार्यों की मांगें रखीं. पूर्व मंत्री डॉ. बीडी कल्ला की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने दोनों केंद्रीय मंत्रियों को 8 सूत्रीय मांगपत्र सौंपते हुए बीकानेर की प्रमुख समस्याओं और विकास संबंधी मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया.
प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस जिलाध्यक्ष बिश्नाराम सियाग, सुमित कोचर सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल रहे. इस दौरान रेल सुविधाओं के विस्तार, सड़क विकास, चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा शहर की आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.
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कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीकानेर के विकास और आमजन की सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य लंबे समय से लंबित हैं, जिन पर केंद्र सरकार को प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए. कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्रीय समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए जनहित के विभिन्न विषयों को प्रमुखता से उठाया.
वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुना और संबंधित विषयों पर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया. इस मुलाकात के माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने बीकानेर से जुड़े विभिन्न मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने का प्रयास किया.
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