/करंट लगने से ठेकाकर्मी की मौत, बज्जू अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे परिजन

Rajasthan News: बीकानेर जिले के बज्जू क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. कोलायत लिफ्ट नहर परियोजना के जीएसएस क्षेत्र में कार्यरत ठेकाकर्मी राजाराम सहारण की करंट लगने से मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया. मृतक के परिवार ने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग की है.



जानकारी के अनुसार मृतक राजाराम सहारण बज्जू के मिठड़िया गांव का निवासी था और कोलायत लिफ्ट परियोजना के तहत ठेका कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा था. गुरुवार सुबह उसे जीएसएस परिसर से बाहर 33 हजार केवी विद्युत लाइन में आए फॉल्ट की जांच और मरम्मत के लिए भेजा गया था.

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बिजली सप्लाई शुरू होने से हुआ हादसा

परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि जब राजाराम लाइन पर फॉल्ट तलाशने का कार्य कर रहा था, उसी दौरान संबंधित कर्मचारियों ने लाइन में दोबारा बिजली प्रवाहित कर दी. अचानक करंट दौड़ने से राजाराम गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. ग्रामीणों का कहना है कि यदि सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता और बिजली सप्लाई पूरी तरह बंद रखी जाती तो यह हादसा टाला जा सकता था.



अस्पताल के बाहर शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना

घटना के बाद मृतक के परिजन और क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण बज्जू उपजिला अस्पताल पहुंच गए. पहले बिजली विभाग के सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के साथ वार्ता की गई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकलने पर लोगों ने अस्पताल के बाहर टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई, मृतक परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी.



प्रशासन ने शुरू की समझाइश

धरने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन भी सक्रिय हो गया. अधीक्षण अभियंता, तहसीलदार, पुलिस अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की. अधिकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन परिजन तत्काल कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे.



आंदोलन तेज करने की चेतावनी

ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा. प्रदर्शनकारियों ने बाजार बंद, सड़क जाम और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है. फिलहाल बज्जू उपजिला अस्पताल के बाहर धरना जारी है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है.



इस घटना ने एक बार फिर विद्युत कार्यों में सुरक्षा मानकों और विभागीय जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोग चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सख्त सजा मिले ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

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