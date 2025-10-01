बीकानेर गरबा नाइट में डांडिया के जगह चले पत्थर, कई पुलिसकर्मी घायल

Bikaner News: बीकानेर के शहरी परकोटे क्षेत्र में मंगलवार देर रात डांडिया आयोजन के दौरान जमकर हंगामा हुआ. शहर के बेणीसर बारी के बाहर मामूली बात को लेकर दो गुटों में विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों के अनुसार, यह विवाद छोटी सी बात से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही स्थिति अनियंत्रित हो गई.



पुलिस वाहन पर हमला

हंगामे के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया. पथराव के कारण पुलिस वाहन के शीशे टूट गए, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पथराव और उत्पात देर रात तक जारी रहा, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा.



पुलिस का त्वरित हस्तक्षेप

घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवाड़ी और सीओ सिटी श्रवण दास संत भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाया. अधिकारियों ने दोनों पक्षों को शांत करवाया और आगे की जांच शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामूली विवाद के कारण उत्पन्न हुए इस हंगामे की गहराई से पड़ताल की जा रही है.

स्थानीय लोगों में आक्रोश

इस घटना ने स्थानीय निवासियों में आक्रोश पैदा कर दिया है. लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती हैं. पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किया है और मामले की जांच जारी है.

