बीकानेर के गंगाशहर इलाके में कुंड से निकाला शव, पुलिस ने शुरू की जांच

Gangashahar body found: बीकानेर के गंगाशहर थाना इलाके में सनसनी फैल गई जब एक कुंड में एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिला. सूचना मिलते ही गंगाशहर थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह मामला सुसाइड (आत्महत्या) का हो सकता है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

घटना का विवरण

गंगाशहर थाना इलाके में स्थित एक कुंड में सोमवार को एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिला. सूचना मिलते ही गंगाशहर थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. शव को देखकर प्राथमिक तौर पर यह मामला आत्महत्या (सुसाइड) से संबंधित बताया जा रहा है. हालांकि पुलिस अभी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और हर संभव एंगल से जांच कर रही है.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

थानाधिकारी परमेश्वर सुथार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कुंड से निकालकर कब्जे में ले लिया है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. शव की पहचान करने का काम भी तेजी से चल रहा है.

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शव की स्थिति

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शव की उम्र करीब 35 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा कि यह आत्महत्या थी या कोई अन्य वजह थी.

जांच के विभिन्न पहलू

पुलिस इस मामले को केवल सुसाइड मानकर नहीं चल रही है. अधिकारी हर एंगल से जांच कर रहे हैं. इसमें हत्या की आशंका, किसी पुरानी दुश्मनी या मानसिक तनाव जैसे पहलुओं पर भी गौर किया जा रहा है. आसपास के इलाके के CCTV फुटेज और गवाहों के बयानों को भी महत्व दिया जा रहा है.

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए. कई लोगों ने कहा कि इस कुंड में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है. कुछ लोगों ने कुंड के आसपास सुरक्षा दीवार या बैरियर लगाने की मांग भी की है.

पुलिस का बयान

थानाधिकारी परमेश्वर सुथार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा, “हम हर संभव कोण से जांच कर रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के बाद ही सही तस्वीर सामने आएगी.”फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस मृतक की पहचान के लिए आसपास के गांवों और इलाकों में सूचना प्रसारित कर रही है. अगर कोई व्यक्ति अपने परिजन के लापता होने की शिकायत करता है तो उससे मिलान करके शव की पहचान की जाएगी.

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