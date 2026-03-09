Deshnok : देशनोक में FCI गोदाम में भीषण आग, पेट्रोल पंप के पास दहशत

बीकानेर जिले के देशनोक में रेलवे पुलिया के निकट स्थित भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदाम में देर रात अचानक भीषण आग लग गई. आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया और ऊँची लपटें उठने लगीं, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
Deshnok fire incident: बीकानेर जिले के देशनोक में रेलवे पुलिया के पास स्थित भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदाम में देर रात अचानक भीषण आग लग गई. आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और लपटें आसमान छूने लगीं, जिससे आसपास के आबादी क्षेत्र और नजदीकी पेट्रोल पंप में अफरा-तफरी मच गई. गोदाम में अनाज भंडारण होने के कारण आग तेजी से फैली और स्थिति काफी खतरनाक हो गई.
आग पर काबू पाने की मशक्कत
सूचना मिलते ही स्थानीय दमकल टीम के साथ बीकानेर और नोखा से अतिरिक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गईं. कई घंटों की कड़ी मशक्कत और पानी की लगातार बौछारों के बाद आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया. हालांकि, आग बुझने तक काफी नुकसान हो चुका था, लेकिन किसी की जान जाने या बड़े हादसे की कोई सूचना नहीं है.
स्थानीय प्रभाव और चिंता
आग की लपटों और काले धुएं से पूरे इलाके में दहशत का माहौल रहा. गोदाम के आसपास आबादी और पेट्रोल पंप होने से विस्फोट या बड़े हादसे का खतरा मंडराया, लेकिन दमकल कर्मियों की त्वरित कार्रवाई से स्थिति नियंत्रित हुई. पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. आग लगने के कारणों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शॉर्ट सर्किट या अन्य तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है.
खबर अपडेट की जा रहे है
