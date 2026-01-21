Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

विकसित भारत, विकसित राजस्थान, विकसित बीकानेर - ज़ी राजस्थान के मंच से बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

Ek Kadam Vikas Ki Ore Bikaner : 21 जनवरी 2026, बुधवार के दिन बीकानेर में ज़ी राजस्थान की खास पहल एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम में ना सिर्फ स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, बल्कि बीकानेर से जुड़े राजनैतिक, प्रशासनिक और उद्योगपतियों से भी बिकाणा के विकास के लिए  प्लान और किये जा रहे काम पर चर्चा की गयी. इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी ज़ी राजस्थान की पहल को सराहा.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 21, 2026, 05:32 PM IST | Updated: Jan 21, 2026, 06:47 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में 22–23 जनवरी को वेस्टर्न डिस्ट्रबेंस का दिखेगा असर, आंधी-बारिश और ओलों की चेतावनी जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 22–23 जनवरी को वेस्टर्न डिस्ट्रबेंस का दिखेगा असर, आंधी-बारिश और ओलों की चेतावनी जारी

100 किलो बारूद लेकर 35 किलोमीटर दूर गिरा था गोला, लोकल टूरिस्ट गाइड ने बताई जयबाण तोप की शानदार खासियत
6 Photos
jaigarh fort

100 किलो बारूद लेकर 35 किलोमीटर दूर गिरा था गोला, लोकल टूरिस्ट गाइड ने बताई जयबाण तोप की शानदार खासियत

राजस्थान में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक, इन इलाकों में छाएंगे बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक, इन इलाकों में छाएंगे बादल

Thermometer: राजस्थान मौसम ने ली करवट, कहीं पसीने छुड़ाती धूप तो कहीं ओले गिरने का अलर्ट, जानें कपंकपाती सर्दी में गर्म होते इलाके
7 Photos
Rajasthan Maximum Temperature

Thermometer: राजस्थान मौसम ने ली करवट, कहीं पसीने छुड़ाती धूप तो कहीं ओले गिरने का अलर्ट, जानें कपंकपाती सर्दी में गर्म होते इलाके

विकसित भारत, विकसित राजस्थान, विकसित बीकानेर - ज़ी राजस्थान के मंच से बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

Ek Kadam Vikas Ki Ore Bikaner : जी राजस्थान के एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भजनलाल सरकार के दो साल के कार्यकाल को उपलब्धियों से भरा बताया. विकसित भारत ,विकसित राजस्थान ,विकसित बीकानेर की कल्पना को कैसे साकार किया जाए इस पर केंद्रीय कानून मंत्री ने अपने विचार रखें. सुनने के लिए क्लिक करें

तो वहीं चार बार की विधायक और पूर्व राज घराने की सदस्य सिद्धि कुमारी का 17 सालों का अनुभव राजनीति में कैसा रहा और सरकार की दो साल की उपलब्धियां क्या रही. इसको लेकर सिद्धि कुमारी ने अपनी बात रखी. राजस्थानी भाषा की मान्यता, इंदिरा गांधी नगर का नाम बदलकर गंग नगर और मंत्री पद कब जैसे सवालों का जवाब विधायक ने बखूबी दिया.

जब खाजूवाला विधायक विश्वनाथ मेघवाल से सीएचसी विकास, सोलर हब, रोजगार और इलाके में बढ़ रहे नशा तस्करी के मामलों पर सवाल किए गये. जिसके जवाब में विधायक ने अभी तक हुए सकारात्मक बदलावों के बारे में विस्तार से बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

चर्चा में शामिल रहे श्रीडूंगरगढ़ के विधायक ताराचंद सारस्वत ने लंबे राजनीतिक अनुभव के साथ साथ आगे की तीन सालों में इलाके के विकास की योजनाओं के बारे में पूछा गया. जिसमें किसानों की समस्या, ट्रॉमा सेंटर की मांग शामिल थी.

विधायक जेठानंद व्यास ने बीकानेर पश्चिम और पूर्व में विकास के संतुलित प्लान को लेकर सवाल किये गये. साथ ही पेंडिंग अंडरपास और नशे की समस्या पर रोक के लिए क्या कुछ किया जा रहा है जानने की कोशिश की गयी. जिसका विधायक ने अपने चिर परिचित अंदाज में बेबाकी से जवाब दिया.

विधायक अंशुमान सिंह भाटी से श्री कोलायत तीर्थराज कपिल मुनि धाम, धार्मिक संगम स्थल, कोलायत को पुष्कर की तर्ज पर विकसित करने को लेकर किए जा रहे विकास काम पर सवाल किये गये. जिस पर राजस्थान के युवा विधायकों में शामिल अंशुमान सिंह भाटी ने संजीदगी के साथ अपनी बात रखी.

Tags

Trending news