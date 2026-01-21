Ek Kadam Vikas Ki Ore Bikaner : 21 जनवरी 2026, बुधवार के दिन बीकानेर में ज़ी राजस्थान की खास पहल एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम में ना सिर्फ स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, बल्कि बीकानेर से जुड़े राजनैतिक, प्रशासनिक और उद्योगपतियों से भी बिकाणा के विकास के लिए प्लान और किये जा रहे काम पर चर्चा की गयी. इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी ज़ी राजस्थान की पहल को सराहा.
Ek Kadam Vikas Ki Ore Bikaner : जी राजस्थान के एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भजनलाल सरकार के दो साल के कार्यकाल को उपलब्धियों से भरा बताया. विकसित भारत ,विकसित राजस्थान ,विकसित बीकानेर की कल्पना को कैसे साकार किया जाए इस पर केंद्रीय कानून मंत्री ने अपने विचार रखें. सुनने के लिए क्लिक करें
तो वहीं चार बार की विधायक और पूर्व राज घराने की सदस्य सिद्धि कुमारी का 17 सालों का अनुभव राजनीति में कैसा रहा और सरकार की दो साल की उपलब्धियां क्या रही. इसको लेकर सिद्धि कुमारी ने अपनी बात रखी. राजस्थानी भाषा की मान्यता, इंदिरा गांधी नगर का नाम बदलकर गंग नगर और मंत्री पद कब जैसे सवालों का जवाब विधायक ने बखूबी दिया.
जब खाजूवाला विधायक विश्वनाथ मेघवाल से सीएचसी विकास, सोलर हब, रोजगार और इलाके में बढ़ रहे नशा तस्करी के मामलों पर सवाल किए गये. जिसके जवाब में विधायक ने अभी तक हुए सकारात्मक बदलावों के बारे में विस्तार से बताया.
चर्चा में शामिल रहे श्रीडूंगरगढ़ के विधायक ताराचंद सारस्वत ने लंबे राजनीतिक अनुभव के साथ साथ आगे की तीन सालों में इलाके के विकास की योजनाओं के बारे में पूछा गया. जिसमें किसानों की समस्या, ट्रॉमा सेंटर की मांग शामिल थी.
विधायक जेठानंद व्यास ने बीकानेर पश्चिम और पूर्व में विकास के संतुलित प्लान को लेकर सवाल किये गये. साथ ही पेंडिंग अंडरपास और नशे की समस्या पर रोक के लिए क्या कुछ किया जा रहा है जानने की कोशिश की गयी. जिसका विधायक ने अपने चिर परिचित अंदाज में बेबाकी से जवाब दिया.
विधायक अंशुमान सिंह भाटी से श्री कोलायत तीर्थराज कपिल मुनि धाम, धार्मिक संगम स्थल, कोलायत को पुष्कर की तर्ज पर विकसित करने को लेकर किए जा रहे विकास काम पर सवाल किये गये. जिस पर राजस्थान के युवा विधायकों में शामिल अंशुमान सिंह भाटी ने संजीदगी के साथ अपनी बात रखी.